國泰世華銀攜手好市多推Costco Pay 會員服務、支付全面行動化

全台最大量販業者 Costco 好市多數位服務全面升級！國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行今 (2) 日宣布攜手 Costco 推出 Costco Pay，讓會員服務、支付全面行動化，超過 250 萬聯名卡友將受惠。

國泰世華銀行資深副總鄭有欽表示，與好市多合作 Costco Pay，是雙方繼聯名卡後，全新規劃的重量級數位支付服務，由國泰世華針對 Costco 會員制的消費模式及結帳流程量身打造，具備「ID 快速綁卡、刷卡機掃碼付款及自助加油行動支付」三大亮點，未來前往 Costco 賣場、加油站，只要透過手機 APP，就能代替實體會員卡進入賣場並完成消費結帳，開啟全數位化的新購物模式。

鄭有欽表示，國泰世華銀行 2017 年首創協助連鎖通路綁卡支付的創新金融服務，迄今已協助超過 30 個連鎖通路品牌導入自有行動支付，目前的合作支付場景已完整涵蓋超商、餐飲、藥妝、交通、文創娛樂等生活領域。本次與好市多打造 Costco Pay，將雙方的合作更進一步，未來將持續與好市多規劃更多數位金融應用，讓超過 250 萬聯名卡友，除了享受購物優惠，還能有更多專屬的金融服務與更好的數位體驗。

國泰世華銀行表示，新版 Costco APP 改版上線，Costco 會員登入後自行上傳大頭照，再持有照片證件前往 Costco 賣場櫃臺，驗證照片是否為會員本人，就能完成電子會員卡的設定，並進行 Costco Pay 綁卡流程。

國泰世華銀行進一步表示，有別其他通路行動支付，Costco 電子會員於 Costco APP 綁卡時不需再特地拿出信用卡輸入相關資訊，透過本次特別新增的「ID 快速綁卡」流程，只要輸入身分證字號並完成認證，即可選擇一張會員名下的 Costco 聯名卡或 Visa 簽帳金融卡綁定，不到一分鐘輕鬆開通行動支付。

Costco 會員於賣場結帳時，先開啟 Costco APP，出示電子會員卡讓收銀員確認會員本人和掃描會員條碼，付款時點選 Costco Pay 功能並輸入支付密碼，會員持手機讓刷卡機掃描手機螢幕的付款條碼，即完成「刷卡付款」。除此之外會員至 Costco 加油站，同樣可以使用 Costco Pay 結帳，除了 Costco 中壢店有設置加油站外，新開幕的北台中店加油站也可以使用，將滿足更多會員需求。