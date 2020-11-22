電子級玻纖布報價走揚 玻纖產業可望走出2年來的谷底

電子級玻纖布報價自 8 月起逐步走高，依布種的不同，7 月低點至今漲幅達 2-4 成不等，主要受惠新冠肺炎疫情後的需求拉升，產業界人士指出，目前市場能見度至少看到明年第一季，有利玻纖產業走出長達 2 年來的景氣谷底區。

玻纖產品報價在 2018 年 8 月之後，因中國大陸玻纖廠的新窯爐數量增加，造成市場供給量大增，在供過於求的壓力下，長達 2 年來產業景氣都低迷，直到 2020 年 8 月起，由於市場供給增加趨緩，CCL 廠玻纖布庫存大幅下降，報價已逐步走出谷底區。

依照中國大陸玻纖業龍頭報價資料顯示，電子級玻纖布報價從今年 7 月的低點起漲，依布種不同約有 2-4 成漲幅，反映市場的強大需求。

產業界人士指出，依照歷年的玻纖市場景氣循環來看，今年 8 月起電子玻纖布報價上漲，符合過去以來玻纖市場 2 年為一個循環周期的走勢，對於後勢並不看淡。

今年正式進入 5G 元年，對於 5G 應用的低介電 (Low DK) 玻纖布，市場也有好消息傳出，台廠的台玻 (1802-TW) 繼美國 AGY、日本日東紡後，成為全球第三家成功開發出用於高階 PCB 的 Low DK 玻纖布廠商，並經國內外終端大廠認證，開始應用於 5G 設備、高階伺服器等用途，對台灣玻纖產業是一大激勵。

目前台廠玻纖布廠包括台玻、德宏 (5475-TW) 、富喬 (1815-TW) 及建榮 (5340-TW)，其中台玻及富喬生產玻纖紗及玻纖布的一貫廠。