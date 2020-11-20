大型專案遞延+承接轉單 晶睿明年營運拚成長

安控大廠晶睿 (3454-TW) 今 (20) 日舉行法說，總經理廖禎祺表示，今年受到疫情影響，代工、品牌在美國銷售下滑，所幸大型專案需求仍存在、往後遞延，加上承接轉 單機會，力拚明年營運成長。

廖禎祺指出，由於歐美多數國家持續封城，儘管大型專案需求持續存在，但人員無法到場安裝，連帶影響銷售表現，所幸專案需求未受疫情減少，僅是往後遞延。

晶睿聚焦在品牌事業與代工，營收比重約 4 比 6，代工方面，發言人顧中威表示，自美國祭出國防授權法後，原本許多企業無法與中國有生意往來，尤其許多攝影機晶片幾乎採用中國製，因法規上路而轉向其他供應商，而晶睿也提供去中化解決方案，並陸續接獲新客戶訂單。

品牌事業部分，晶睿聚焦在零售、交通、樓宇自動化，顧中威指出，今年受疫情影響，零售事業衝擊較大，不過也因疫情改變營運模式，將解決方案從辨識人流、翻桌率，調整成與疫情相關的社交距離等辨識系統。

另外，晶睿借重台達電資源，預計明年第 1 季前在中和廠區，建置安防攝影機的第一條自動化生產線，會先以製程相對單純的產品為主，預計明年第 1 季前完成，若試產順利，不排除在桃園廠再增設新產線。

晶睿前 10 月營收 47.08 億元，年減 17.65%；前 3 季稅後純益 2 億元，年減 24.35%，每股純益 2.32 元，廖禎祺坦言，今年要成長相對有難度，盼在零售業務調整、大型專案需求未減下，明年營運拚成長。