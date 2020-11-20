日盛投顧 2020年11月20號8點47分



◆盤勢分析

1. 美國國會將重回刺激談判桌，激勵美股拉尾盤，特斯拉股價再創歷史新高，終場美股四大指數均呈現上漲，漲跌幅介於 0.15% 至 1.57%，其中費半指數漲幅最大，特斯拉上漲 2.57%，台積電 ADR 下跌 0.33%，聯電 ADR 上漲 0.54%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：量縮下跌，後續上漲須補量，下跌須量縮。

（2）、均線：下檔支撐為 13,500 點附近，上檔壓力為 14,000 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 持續在 80 以上超買區，提防短線震盪幅度會加劇。

3. 櫃買指數上漲 0.29%，收在 170.47 點。短線支撐為 166 點附近，壓力為 175 點附近。

4. 觀盤重點：美國疫情增溫，也使得全球股市恐再面臨震盪，加上美股多數至數本周並未因疫苗利多再創新高，因此我們認為短線上操作上切勿過度追高，投資人仍必須留意外資後續進出動向。選股佈局上，建議採分散各類股佈局。選股方向可留意被動元件、PCB、金融、觀光、造紙、塑化、內需股等。

5.3711 日月光半導體總經理暨執行長昨（19）日表示，疫情帶動遠端應用及宅經濟需求強勁，後段打線封裝產能嚴重不足，缺口甚至擴及覆晶封裝（Flip chip）及導架線等材料，3711 日月光訂單能見度直達明年第 2 季。展望明年，他從原先「審慎樂觀」的態度轉變為「樂觀」。

6. 全球繪圖晶片龍頭輝達 18 日公布上季營收激增 57%，同時釋出優於市場預期的本季財測，並看旺遊戲用繪圖卡業績持續大好，缺貨狀況將持續幾個月。法人認為，輝達唱旺高階繪圖卡後市，2377 微星、2376 技嘉、2425 承啟、6150 撼訊與 3515 華擎等台灣顯示卡業者業績可望同步走俏。

7. 路透報導，美國亞利桑那州鳳凰城官員周三（18 日）開會，無異議通過 2330 台積電在當地建立 12 吋晶圓廠的計畫，並通過由市府提供 2.05 億美元（近新台幣 60 億元）基金，改善道路、供水等基礎建設，協助台積電建廠。台積電對此表示，樂見其成，美國專案依照原先規畫推動。

8.2330 台積電前進美國設廠的計畫正式獲得美國亞利桑那州鳳凰城許可，可望如期於明年動工。2330 台積電規劃，美國新廠總投資額為 120 億美元，2330 台積電大聯盟成員 2404 漢唐、3413 京鼎、5434 崇越都已表態隨大客戶前進美國設廠，將率先分食高達數千億元的台積電新廠建廠商機。

9. 據 PLATTS 報導，伴隨需求走堅支撐，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價穩步墊高。其中，ABS、PS 在原料 SM、需求雙效拉抬，強勢大漲 200 美元、100 美元，周漲幅 8～9％，1326 台化、1312 國喬、1309 台達化營運豐收看俏。

