中碳積極布局儲能市場 明年下半年相關應用出貨量大增

中碳 (1723-TW) 今 (19) 日召開法說，中碳表示，介相碳微球已打入日本家用儲能領域，近來也加入許多新客戶，明年下半年出貨量可望顯著、快速成長，看好未來動能；而就目前盤點來看，RCEP 對公司外銷出口影響不大。

中碳董事長羅文驥表示，今年受疫情影響，營收較去年顯著下滑，但第三季及 10 月起營收已開始加溫。

中碳已在電池負極材料開發投入 20 年，目前介相碳微球年產能共 7500 噸，並在屏南工業區籌設屏南廠，投入石墨化製程，建造第一條介相石墨碳微球產線，年產能達 2000 噸，去年 6 月投產。

中碳表示，介相碳微球為鋰離子電池的關鍵材料，應用領域廣泛，除電動工具、空拍機、電子菸與 3C 產品之外，還包括太陽能、風力發電及相關儲能系統。

由於日本政府建築法規要求住宅需裝設儲能設備，帶動相關商機，目前除中國既有客戶外，中碳積極拓展非中國市場，已打入日本家用儲能領域，近來新增韓國、歐洲客戶，東南亞客戶明年也將開始啟動拉貨。

中碳表示，明年日本、東南亞、韓國與歐洲客戶，拉貨量可望較今年明顯成長，預期下半年出貨量會增加更快。在介相碳微球應用中，目前已儲能占比最高，看好未來其他應用需求也將成長。

而中碳 2015 年與台塑河靜鋼成立合資公司，達成合作協議，將製銷台塑河靜鋼產出的煤焦油、輕油、細焦碳等副產品，目前河靜鋼已順利產出副產品，且合作建置的煤焦油加工處理廠正在試車，將於年底完工運轉。

至於出貨是否區域全面經濟夥伴協定 (RCEP) 影響，羅文驥表示，目前外銷營收比重約 33%，以萘、甲苯外銷量較多，但出口至主要外銷國家都已零關稅，就目前盤點來看，對公司影響不大。