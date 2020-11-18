秋冬防疫專案12月啟動 國人返台須附新冠病毒檢驗陰性報告

全球新冠肺炎確診數持續攀升，我國境外移入個案也有增加趨勢，因此，疫情指揮中心今 (18) 日宣布，自 12 月起啟動秋冬防疫專案，強化邊境檢疫、社區防疫及醫療應變三大措施，未來台灣人返國也必須檢附登機前 3 日的核酸檢驗陰性報告。

今年 11 月以來，我國累計新增 52 例境外移入，國際疫情持續嚴峻，預期今年底及明年初入境旅客數將增加，指揮中心表示，自 12 月 1 日至明年 2 月 28 日，入境我國機場或經我國轉機的旅客，不論身分 (本國籍與外國籍) 或來台目的，均應檢附「表訂登機時間前 3 日 (工作日) 內 COVID-19 核酸檢驗陰性報告」，才可登機來台，並由交通部督導各航空公司確實把關。

社區防疫方面，指揮中心表示，除了 COVID-19 外，秋冬還有多種呼吸道傳染病盛行，都會加重醫療體系的負荷與調度壓力，為避免過度耗用醫療資源，自 12 月 1 日起，民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等八大類場所，須強制佩戴口罩。

若民眾未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第 37 條第 1 項第 6 款規定，由地方政府裁罰 3000 元以上、1.5 萬元以下罰鍰。

指揮中心進一步說明，如果在八大場所內有飲食的需求，在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的前提下，可在飲食期間暫時取下口罩。至於人潮聚集的戶外活動，如遊行、遶境、跨年晚會等，建議業者或管理單位採用「人數總量管制」方式，使民眾能持續、有效地保持社交距離。

為防範國內醫療體系於秋冬季面臨新冠肺炎及流感疫情的雙重負擔，指揮中心表示，秋冬專案中已將加強通報採檢列為重要防疫策略，並研擬四大措施，包括醫療院所落實法定傳染病通報義務；訂定「加強門診與急診社區感染肺炎病人篩檢」、「加強住院病人篩檢」及「強化醫療照護人員健康監測」等獎勵通報採檢指標。

指揮中心強調，臨床醫師應提高警覺加強通報採檢，強化社區監測疑似個案通報或轉介；同時請地方政府持續督導所轄醫療院所，鞏固醫療院所防疫陣線。