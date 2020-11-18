台灣企業永續獎揭曉 面板雙虎、元太獲多項肯定

2020 台灣企業永續獎今 (18) 日舉辦頒獎典禮，顯示器廠報捷，面板大廠友達 (2409-TW) 榮獲 13 項殊榮，群創 (3481-TW)、電子紙廠元太 (8069-TW) 分別拿下 4 座獎項，呼應廠商在綠色能源、永續發展上布局。

群創榮獲台灣永續企業績優獎、台灣企業永續報告書銀獎、循環經濟領袖獎、永續水管理等 4 項殊榮，董事長暨執行長洪進揚表示，群創將持續落實永續發展目標，群創也與工研院合作首創全球液晶萃取回收系統，每年可望處理 3000 公噸廢液晶玻璃，提升綠色生產績效。

水資源管理方面，洪進揚指出，群創去年製程水回收率達 97%，成效遠優於科管局標準的 85%，年節水約達 11 萬座標準泳池水量，去年整體用水強度也較 2018 年降低 5.8%，長期目標則設定 2025 年用水強度將較 2016 年降低 30%。

友達則拿下台灣 TOP50 永續企業獎、企業永續報告白金獎、英文報告書金獎等 13 項獎項，友達董事長暨執行長彭双浪表示，面對氣候變遷、貿易政局變化，企業面臨挑戰仍多，將持續提升各方面軟硬實力，並以開放態度，與價值鏈夥伴共同打造雙贏局面，實踐企業轉型，永續經營目標。

友達今年在環境、社會、治理等面向均獲評審肯定，其中友達水資源故事也榮獲全球企業永續獎 (GCSA) 世界級最佳方案 (Outstanding Practice) 肯定。

元太今年也連續 4 年拿下 TCSA 2020 企業永續報告獎－電子資訊製造業金獎殊榮，同時榮獲台灣企業永續績優獎、單項績效獎之社會共融獎、創新成長獎等 4 大獎項。

元太董事長李政昊表示，將以永續經營的標竿企業為發展目標，以環境永續韋立，元太從 2017 年就投入再生能源購買、2019 年擴大與綠電業者簽署合作備忘錄，採購民間綠電能源，未來除持續發展本業電子紙外，也將與員工、供應鏈與生態圈夥伴等推動綠色永續發展。