疫情紓困振興帶動 國銀今年對中小企業放款暴增6177億元

金管會今 (17) 日公布本國銀行辦理中小企業放款情形，截至 9 月底止，中小企業放款餘額 7 兆 5156 億元，比上月底增加 551.51 億元，若拉長時間來看，今年以來已暴增 6177 億元，達全年目標值的 205.91%，放款大增主要是疫情紓困振興所帶動。

金管會統計，到 9 月底止，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為 65.11%，占民營企業放款餘額比率為 67.33%，分別較上月底增加 0.68 及 0.65 個百分點。另外，中小企業放款的平均逾期放款比率為 0.36%，較上月底減少 0.01 個百分點。

銀行局表示，今年因為疫情影響，各部會、央行、銀行都推出紓困振興方案，因此帶動放款量增加，若跟去年底相比，今年以來國銀對中小企業放款增加 6177 億元，與今年度原定的 3000 億元目標值相比，達成率已高達 205.91%，達標比率創歷年新高。

以個別銀行來看，今年放款增加金額最多的前三大銀行依序是合庫增加 789.69 億元、台企銀 610.85 億元、一銀 572.72 億元。而增加比率最高的前三大銀行分別是遠東銀 38.67%、花旗銀 30.51%、凱基銀 28.09%。授信餘額最高的前三大銀行依序為一銀 7580 億元、合庫 7468 億元、台企銀 5950 億元。

金管會表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。