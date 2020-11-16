【群益金鼎證券】台商回流建廠 東和鋼鐵、達欣工緩步推升?

被動元件下半年開始逐步轉強，市場出現供不應求，電子廠紛紛開始擴廠增加產能利用率，加上台商回流建廠，從電子產業的熱絡下帶動營造工程的需求。東和鋼鐵 (2006-TW)9 月營收 MOM 及 YOY 均呈現正成長，分別是 15.4% 及 6.74%，近期 H 鋼及鋼筋持續調漲，尤其是 H 鋼出貨更旺盛，今年全年 EPS 可望達到近三年高峰。達欣工(2535-TW) 今年 5 月認列土城的房地營收，月營收年增率 239%，下半年月營收年增率也都出現正成長，除了受惠台商回流建廠，公共工程及潛在的投標案量仍多，預期明年達欣工的在建工程量以及新承攬工程金額都有機會再創高峰。可視逢短線拉回時，做長天期的權證佈局，天期選擇 120 天以上，價外 5%-10% 的條件來進行買進。

美國撲朔迷離的選戰總算告一段落，雖然川普不斷的採取法律行為，但是票數已經拉開，由拜登成為白宮的主人，市場短期預估會先反映加稅、公債殖利率上揚等利空，而受惠的類股像是再生能源、太陽能及電動車有機會轉強。11 月 9 日輝瑞疫苗的三階段試驗傳出好消息，有效預防武漢肺炎達到 9 成，也讓道瓊指數當天最高上漲 1600 點，但是費城半導體及 NASDAQ 呈現下跌，不過道瓊尾盤漲幅收斂，雖然大漲但是當天留下一根帶大量的跳空黑 K 上影線，呈現高檔震盪的格局。

台股在 11 月 9 日帶量大漲 153 點，創下歷史新高，正式站上一萬三，科技、塑膠及金融類股資金輪動，台股有望震盪走高。各位投資人還記得 10 月初提到的塑化類股嗎，疫苗的問世讓油價大反彈，塑化類股漲聲響起，像是台塑化 (6505-TW)、南亞 (1303-TW)、華夏 (1305-TW)，如果當時有佈局長天期的認購權證，也不用擔心時間價值的問題，且有機會獲得比持有現股更好的獲利，投資人可以等待現股短線拉回時，再買進認購權證進行操作。

延伸閱讀:

群益權證週報 - 油比水便宜的日子不多了! 台塑化、華夏超前部屬