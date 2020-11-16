2020道瓊永續指數秀榜單 台新金三連霸 蟬聯世界、新興市場指數雙榜

備受全球投資人關注的道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Index, DJSI) 因受疫情影響，而將原訂 9 月中旬公告之入選名單延至本月 (14) 日始正式揭曉。台新金控自 2018 年成為臺灣首家金融機構首次入選即獲雙榜肯定後，今年完成三連霸，蟬聯三年入選「世界指數」和「新興市場指數」成分股。台新金控總經理林維俊表示，DJSI 是全球最具公信力的永續發展評比之一，以嚴謹的問卷方式追蹤頂尖企業的社會責任表現，亦是全球投資人及投資機構重要的參考依據，台新金控近年在「永續治理」、「永續金融」、「氣候變遷策略」、「金融科技與數位創新」等面向不斷深化並持續依循永續發展趨勢積極落實，能夠獲得 DJSI 國際評比的肯定，除了開心之外更將努力朝國際趨勢向前邁進。

台新金控除持續入選道瓊永續指數外，在 MSCI 對全世界優良 ESG 公司的表現評比中，將台新金控列為 AA 領先者等級，是為臺灣受評企業中最佳評級。而另一家機構 Vigeo Eiris 在 2019 年亦將台新金控評為新興市場表現最佳前 100 家公司。林維俊也指出，台新金控已連年入選「台灣公司治理 100 指數」、「台灣高薪 100 指數」、「台灣永續指數」、「FTSE4Good 新興市場指數」成分公司，績優表現也獲英國標準協會 (BSI) 頒發永續傑出獎、台灣永續能源研究基金會頒發 TOP50 台灣永續企業獎肯定。

此外，台新金控亦積極響應國際倡議，在去 (2019) 年 1 月主動簽署成為支持 TCFD (氣候變遷財務揭露)機構，並對特定產業進行情境模擬分析以了解可能的衝擊程度並規劃應變策略；子公司台新銀行在同年 11 月簽署赤道原則，建構更全面性、系統化的「專案融資」授信制度。並已連續三年與台灣永續能源研究基金會合辦國際氣候外交圓桌會議，協助企業了解及如何應對氣候變遷議題。值得一提的是，台新金控也自願遵循聯合國責任銀行原則(Principles for Responsible Bank, PRB)，以永續發展架構推動更負責任的金融服務與規範，並且主動遵循聯合國責任投資管理原則(Principles for Responsible Investment, PRI)，將 ESG 納入投資、融資的評估考量，進一步促使被投資公司重視環境保護、企業社會責任以及公司治理的實踐。轄下子公司台新銀行、證劵、投信皆已完成「機構投資人盡職治理守則」簽署，定期揭露盡職治理作為與報告。

近期金管會公佈「綠色金融 2.0」推動方向，證券交易所不約而同的亦提出「公司治理藍圖 3.0」，都是以強化永續金融、健全 ESG 生態體系、增加資本市場的國際競爭力為主要推動精神。林維俊強調，未來台新將以積極多元的策略及作為，穩健紮實的在金融永續的方向推進，以滿足各利害關係人的期待，成為大家永續的智慧好夥伴。

