〈造紙法說〉兩因素加持 永豐餘Q3獲利創歷史新高 年增近9成

永豐餘 (1907-TW) 今 (13) 日舉行法說會，第 3 季歸屬母公司稅後純益 22.15 億元，季增達 74.9%、年增達 87.9%，每股純益 1.33 元，寫下歷史新高；受惠產品出貨成長及認列土地活化收益，其中土地認列收益挹注 EPS 達 0.8 元。截至第 3 季，永豐餘投控每股淨值 25.14 元，較去年底 23.64 元增加 1.5 元。

永豐餘第 3 季合併營收 187.89 億元，較第二季成長 8.3%；因新冠肺炎疫情於亞洲地區稍緩，且第 4 季提前拉貨，產品出貨量成長；加上第 3 季亦認列永豐實北京廠出售及江陰廠土地使用權收儲利益，使得本季營業利益 15.04 億元，季增 21.9%、年增 121.1%；第 3 季合併歸屬母公司稅後純益達 22.15 億元，季增 74.9%、年增 87.9%，單季 EPS 以 1.33 元創新高。

永豐餘前 3 季合併營收為 523.26 億元，較去年減少 5.6%。該投控投資組合多元，仍有部分事業受疫情及全球景氣影響，然受惠漿紙事業群全力發展非塑材料、工紙紙器事業群循環經濟相關投資效益陸續顯現、消費品事業群紙潔新品獲消費者青睞、申豐特用應材新產能快速滿載，讓永豐餘前 3 季營業利益達 36.54 億元，年成長 69.3%。

加計營業外收入認列轉投資關聯企業收益及股利收入，永豐餘前 3 季歸屬母公司稅後純益為 41.17 億元，每股稅後純益 2.48 元，年成長 123.4%。

永豐餘投控指出，第 3 季除了本業營運受到提前拉貨帶動，業外收益也表現亮麗，主要認列江陰廠土地使用權收儲收益 13.84 億元、永豐實北京廠處分收益 3.55 億元挹注，合計認列 17.39 億元，約挹注 EPS 達 0.8 元，若扣除一次性土地認列收益後，前 3 季每股純益仍達 1.68 元，還是較去年同期成長 51%。

永豐餘表示，除持續提高股東權益，永豐餘也貫徹執行 ESG 相關面向，日前通過 BS 8001 循環經濟商業模式最高等級認證，並貫徹紙張、水、再生能源、農業、碳的 5 大循環，原料使用超過 95% 回收紙、製程水經生物處理後產出沼氣進而發電、製程餘料透過全臺第一零燃煤 SRF 汽電共生系統再生轉化爲能源。