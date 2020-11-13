〈造紙法說〉漿價低迷 華紙前3季每股虧0.2元 轉型發展非塑材料

華紙 (1905-TW) 今 (13) 日舉辦法說會，受國際漿價低迷、歲修時間拉長等影響，第 3 季營運轉虧、每股虧損 0.13 元，累計前 3 季稅後淨損 2.15 億元，累計每股虧 0.2 元。展望後市，發言人陳瑞和表示，第 4 季雖為傳統旺季，但面對全球各國疫情再起，市場需求增添不確定性，華紙持續審慎保守看待，並積極轉型發展非塑材料終端產品提升附加價值。

華紙第 3 季合併營收 44.93 億元，季減 0.15%、年減 8.7%，前 3 季合併營收 135.5 億元、年減 13.46%；前 3 季毛利率 5.84%、營益率 - 2.77%；累計歸屬母公司稅後淨損 2.15 億元、每股虧損 0.2 元，為近 7 年同期新低。

陳瑞和表示，新冠肺炎疫情衝擊，線上工作趨勢增加，使得紙張需求疲軟，連帶拖累全球漿價持續低迷，第 3 季短纖漿價每噸仍低於 500 美元，考量漿價低迷，華紙今年第 3 季拉長例行歲修時間，致使本業營運轉虧。

展望後市，陳瑞和表示，第 4 季雖為傳統旺季，但面對全球各國疫情再起，市場需求復甦的不確定性，華紙除留意情勢變化調節產線，同時也積極轉型，朝向特殊纖維的材料領域發展，開拓終端產品附加價值，投入以價值鏈為主的營運模式。

陳瑞和進一步指出，此外，華紙也呼應當前綠色能源趨勢，強化再生能源的應用，高雄久堂廠屋頂上建置太陽能板，裝置容量為 1900 瓩。整體設施在年中併網發電後，預估每年發電量 262 萬度，可供 748 戶家庭一年用電，年減碳量達 1400 噸，相當於 3.8 座大安森林公園一年吸收量。花蓮廠在明年設置完成生質能綠電，達到資源循環，節能也創能。

華紙董事會於 10 月份通過，購入桃園市觀音工業區土地及廠房，規劃為非塑材料終端產品研發生產基地及倉儲轉運中心，強化對客戶服務優勢。花蓮廠則計畫在明年興建新廠房，利用製漿優勢生產全循環終端產品，以循環經濟為發展核心，升級轉型，建構對地球友善的商業模組，提升營運動能。