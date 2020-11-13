「最奇幻的投資論壇」登台　綠色金融最佳實踐典範

蔓延全球造成嚴重傷亡與損失的肺炎疫情，就像一記當頭棒喝，讓各國政府與人民深刻體會永續環保愛地球的重要。台灣金融業也由上至下全員動起來，上有金管會領頭再推出的「綠色金融 2.0」，兵分八路從授信、投資、資本市場籌資、人才培育、促進發展綠色金融商品等面向，強化金融體系在促進社會永續價值中的角色，下有資產管理業者落實節能減碳 0 碳排、0 接觸社交距離，打造一系列「虛擬線上投資論壇」，提供投資人身歷其境、有如置身影城般酷炫又能與經理人對話的投資饗宴，堪稱「綠色金融」的創新實踐。

其實，台灣金融業近年來在實踐「綠色金融」已頗見成效，如今台灣人對 ESG 相關投資認同度已大為提升。根據「2020 施羅德全球投資人大調查」，已有將近一半 (45%) 的投資人表態願意透過投資永續基金來支持 ESG 理念，至今台灣總體 ESG 基金規模已是除日本之外的亞洲第二大。

而今年台灣金融業眾所矚目的「綠色金融」創舉，首推 11 月份登場的「2020 施羅德虛擬投資論壇《翻轉。從零開始》」。正因為論壇為虛擬棚景，無須搭建實體舞台，充分具體落實節能減碳 0 碳排理念，也符合 0 接觸社交距離防疫原則，顯見資產管理業者不僅能為投資人篩選值得投資的永續、環境變遷、綠能等投資標的，更能身體力行實踐零碳排的金融服務。

值得一提的是，這場一年一度的投資論壇，為業者首度與擁有世大運形象廣告與航空公司飛安動畫豐富經驗的台灣本土動畫團隊攜手合作的成果，歷時半年討論規劃與執行才得以成真。論壇中將利用動畫把攝影棚虛擬，主持人與講者可以跟動畫中的物件互動，比如在空無一物的藍幕前，直接打造出逼真的華麗舞台，地面上可以立刻長出大樹，而騰空飛出的無人機還可以送快遞給講者，創造真人互動橋段，原本生硬的投資議題，變得更親民有趣生活化。

此次前所未有、充滿新感官體驗的「2020 施羅德虛擬投資論壇」共計四場，場場皆採取限量報名機制，有興趣體驗的投資人可參考報名網址: https://bit.ly/36evrii，亦可透過 QR Code 直接報名。