正新Q3純益暴增近8倍 每股賺0.78元 寫近4年單季新高

國內輪胎龍頭正新 (2105-TW) 今 (12) 日公告第三季財報稅後純益 25.44 億元，季增 12.37%，年增 7.89 倍，每股純益 0.78 元，寫近 4 年來單季新高。前三季稅後純益 28.19 億元，年減 6.96%，每股純益 0.87 元。

正新第三季營收 279.28 億元，季增 26.77%，年增 1.07%，毛利率 27.68%，季增 4.48 個百分點，年增 6.5 個百分點，營益率 12.89%，季增 6.3 個百分點，年增 7.5 個百分點；稅後純益 25.44 億元，季增 12.37%，年增 7.89 倍，每股純益 0.78 元。

正新前三季營收 695.06 億元，年減 16.14%，毛利率 23.58%，年增 1.5 個百分點，營益率 7.41%，年增 0.59 個百分點；稅後純益 28.19 億元，年減 6.96%，每股純益 0.87 元。

隨著第二季部分國家陸續解除封城，正新營運也揮別首季虧損陰霾，落底反彈，第三季在美國地區解封之下，顯著推升正新營收成長，加上輪胎原料價格上漲，需求暢旺下，8 月下旬起已陸續漲價，帶動雙率同步改善，獲利也持續走揚。

展望本季，法人指出，在原料價格上漲且需求維持高檔下，正新 8 月下旬以來三度漲價，調漲產品涵蓋卡車胎、自行車胎組車廠內 / 外胎等，第四季獲利可望登全年高峰。