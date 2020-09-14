〈觀察〉碳纖維材料商機夯 上緯兩岸同步擴產、南寶養小金雞

碳纖維材料夯，近來包括南寶 (4766-TW)、上緯投控 (3708-TW) 等化工廠，均積極切入碳纖維應用佈局，南寶江蘇淮安後段加工廠將於第四季投產，而上緯碳纖維產品也已放量出貨，並在兩岸同步啟動擴產，搶食風電商機。

隨著對風機發電效率要求逐漸提高，單座風機的裝置容量也持續成長，但風機規模越大，對葉片的要求就會更高，擁有重量較輕、強度與剛度比玻璃纖維更高、超強耐腐蝕性及壽命較長等優點，使碳纖維複材成為風機葉片市場的新寵兒。

上緯相中碳纖維材料在風電市場的商機，已佈局多年，並以碳纖維拉擠碳板，成功打進風機製造商 MHI Vestas 供應鏈，今年第二季起放量出貨，而碳纖維預浸布也已出貨中國風機龍頭金風，明年產品更可望打入美國 GE 供應鏈。

看好未來碳纖維商機可期，上緯也在中國、台灣同步啟動擴廠，在國內新增設 2 條產線，預計明年出貨，而中國江蘇廠今年底前，也將大幅擴增 12-15 條線，明年也可望持續擴產，搶先在碳纖維風機材料應用上站穩腳步。

南寶同樣佈局碳纖維複合材料多年，但其應用領域與上緯不同，南寶主要著眼高階筆電、自行車坐墊、碳纖維安全帽、汽車裝飾件等應用，也已有出貨至醫療用 X 光機、遊艇等應用實績。

除在台灣有產能外，南寶今年起也與新團隊合資，在江蘇淮安建置碳纖維後段加工廠，持股 7 成，預計 11 月試產，若機台順利裝機，明年可望量產。

而新團隊過去客戶包括美國及中國筆電大廠，也拿下法拉利、藍寶堅尼等豪華品牌車內飾件訂單，與客戶關係緊密，目前已有在手訂單，未來營運動能可期，長期目標將朝掛牌 IPO 邁進。