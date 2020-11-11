〈臻鼎營運展望〉本季營收將創高 10月為Q4最低點 全年也將成長

今年蘋果 iPhone 年度新機延後約四周上市，新機效應遞延，臻鼎 - KY(4958-TW) 已公布 10 月營收達 151.93 億元，可望是本季單月營收最低點，董事長沈慶芳表示，第四季業績可望創單季新高，全年也將優於去年。

臻鼎 - KY 董事長沈慶芳指出，由於主要客戶主要產品延後上市、折舊增加、美元貶值，致使今年第三季及前三季稅後純益較去年同期下滑，但是延後不代表不好，10 月應是第四季營運最低點，第四季業績可望創下單季歷史新高，全年業績也可望優於去年。

臻鼎 - KY 從生產軟板出發，產品線逐步拓展至硬板、軟硬結合板、HDI、類載板、汽車板及 COF 等，沈慶芳指出，四年前臻鼎 - KY 規劃發展藍圖，全力尋求提供客戶一站式購足的多元產品服務，為客戶創造全方位解決方案，目前 SLP 無論是良率或營收都是全球最大，HDI 在 2019 年則已進步到第七名。

臻鼎 - KY 於 11 月 4 日正式以換股合併永豐餘集團的先豐通訊，沈慶芳指出，2020 年是臻鼎 - KY 併購元年，先豐在汽車 ADAS 及基地台技術很好，可以強化臻鼎 - KY 在車用及高頻領域技術競爭力，目前已全面協助先豐調整，希望明年開始有好的結果。

就生產面而言，臻鼎 - KY 已擁有大陸淮安、深圳及秦皇島三大廠區，臻鼎 - KY 並在 7 月 3 日取得淮安第三園區的 21 公頃土地，預計今年底動工，未來第三園區將以生產高階 HDI、M-SAP 及 Anylayer 為主。

至於臻鼎 - KY 的秦皇島廠區 IC 載板廠產能已全滿，臻鼎 - KY 計畫在深圳第二廠區周邊再增建一座 IC 載板廠；至於印度廠目前試產階段如期進行，並進行認證中，預計明年第一季加入生產階段，未來將以軟板後段模組為主。

臻鼎 - KY 2020 年前三季營收 760.79 億元，毛利率為 18.37%，年減 2.22 個百分點，稅後純益 37.77 億元，年減 24.54%，每股純益 4.19 元。

同屬蘋果供應鏈的光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 檢視手中訂單也表示，第四季營收走勢與臻鼎今 (11) 日看法展望相同。