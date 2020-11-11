觀光局添5把柴火為國旅加溫 林佳龍：經費來自紓困3.0

交通部觀光局擬推冬季平日團遊獎助、類出國 2.0 等 5 把柴火，為國內旅遊市場保溫、加熱，對於經費的來源，交通部長林佳龍今 (11) 日表示，將從紓困 3.0 預算結餘支出，並請觀光局盤點經費，此外，部分方案需要業者配合提出優惠，也不是每項都要花大錢。

觀光局徵詢相關業者意見後，擬定 5 項措施，包含第 4 季紓困補助、冬季平日團體旅遊獎助、春節疏運孝親專案、類出國 2.0 及引導產業轉型升級的精緻旅遊振興措施。

林佳龍今天前往立法院備詢前指出，5 把柴火的經費來源主要來自立法院通過的紓困 3.0 預算，另外，觀光局也會盤點經費，有些方案不需要花太多經費，例如類出國 2.0 市場就相當大。

安心旅遊補助於 10 月底截止，林佳龍表示，冬季團遊補助將從 12 月起至明年 1 月，希望促成旅行社、導遊、領隊出團，有事做也有錢賺，並讓各景區有遊客。交通部將邀集六都及各縣市召開座談會，提供更好的優惠方案，為國旅保溫、加熱。

至於春節疏運孝親專案，林佳龍表示，安心旅遊有很好的效益，但集中在中南部、宜花東及離島，北部旅宿業相對辛苦，希望搭配春節疏運達到分流，而受到國門管制影響的北北基桃竹地區，期盼業者自動推出優惠方案，政府會來配合加碼。

類出國 2.0 部分，交通部已協調民航局放寬規定，讓航班能在桃園起飛，在其他點落地過夜，如此一來，就能結合觀光業者推出特色遊程，此案已送指揮中心，通過後就會立即推動。