

◆盤勢分析

1. 美國總統川普不服大選結果，週二川普重申大選計票舞弊。蘋果發表基於 ARM 架構設計、5 奈米製程的 M1 自家晶片。週二美股漲跌互見，跌幅介於 - 3.01 至 0.90％，費半重挫，僅道瓊指數上漲，科技股與宅經濟相關類股相對弱勢，美股四大指數短期高檔盤堅。APPLE 下跌 0.28%，AMD 下跌 6.17%，NVIDIA 下跌 6.31%，台積電 ADR 下跌 1.54%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或上攻成交量大於月均量方有利大盤多頭再延續。

（2）、均線：支撐為 12,700 點至 12,800 點，壓力為 13,300 點至 13,400 點。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 160 點附近，壓力為 170 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值大於 50，短線偏多。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在萬三之上並創新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，我們認為近期選股方向為 10 月營收靓、第三季財報優、第四季展望佳、5G、半導體、綠能、運動風、運輸 / 原物料、內需、生技 / 防疫等。

5. 上市櫃公司 10 月營收出爐。受惠電子出貨旺季、蘋果新機等效應，總營收連續第六個月超過 3 兆元、達 3.24 兆元，月增 1.8%，年增率亦由負轉正，成長 0.8%，不僅為今年來單月新高，更為歷年 10 月次高、歷史單月第三高。累計上市櫃公司今年前十月總營收 28.25 兆元，隨著 10 月繳出亮麗成績，年減幅度縮小至 1.3%，並為前十月營收的歷史同期次高，僅次於去年同期的 28.63 兆元。

6.2330 台積電 10 日董事會通過逾新台幣 4,300 億元資本預算，改寫新高紀錄；另外，亦核准將投資近新台幣 1 千億元，於美國亞利桑那州設立百分之百持股子公司。設備業者表示，台積電一口氣核准逾新台幣 4,300 億元資本預算，可視為是台積電 3 奈米及後續 2 奈米等更先進製程投資案正式啟動。台積電今年資本支出已小幅上調至 170 億美元，明年將上看 180～190 億美元。

7.2330 台積電 10 月合併營收 1193.03 億元，改寫歷年同期新高紀錄，且累計前 10 個月合併營收正式突破 1 兆元大關、達 1.097 兆元規模並創歷年同期新高。台積電 10 月合併營收較 9 月減少 6.5％，與去年同期相較成長 12.5％，改寫歷年同期新高紀錄。累計前 10 個月合併營收正式突破 1 兆元大關達 1.097 兆元規模，與去年同期相較成長 27.7％。

8.2454 聯發科公告 10 月合併營收達 304.39 億元、月減 19.6％，雖然相較 9 月的歷史高點滑落，但仍舊站在 300 億元的高檔水位之上，相較 2019 年同期明顯成長 38.3％。累計 2020 前十月合併營收為 2,561.80 億元、年成長 25.9％。

9. 被動元件大廠國巨（2327）公布合併基美的首份財報成績單，無懼於上季匯損侵蝕 EPS 高達 1.24 元，第三季獲利年增 80％，寫最近七季以來新高，EPS 為 7.37 元，累計前三季 EPS 達 20.3 元，累計獲利逾 92 億元，已超越去年全年度獲利。

