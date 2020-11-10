日盛金陷中資疑雲 金管會將再約談兩名大股東

日盛金 (5820-TW) 大股東有中資色彩的傳聞不斷，甚至直接被點名背後藏鏡人就是中國明天系集團創辦人肖建華，金管會今 (10) 日表示，目前已請陳銘達補件，證明自己是實質的最終受益人，且將再約談兩位加拿大籍最終受益人。

金管會為了要落實股東持股行動方案，上週已會見日盛金第二大股東建群投資也是建高控股總裁陳銘達，雖然陳銘達否認自己是陸方人頭，但最新消息傳出，因為金管會對日盛金另外兩名董事有疑慮，質疑該兩名董事疑有「明天系」色彩，據傳，該兩名董事恐遭更換。

對此，金管會今天表示，絕對沒有要求建高控股改派或更換董事，但也將再約談建群投資另二位加拿大籍的最終受益人。

金管會進一步指出，陳銘達明確表達他目前持股建高約 52% 的股權，主張自己絕非肖建華人頭，而是具有控制力，目前已請陳銘達補件證明自己是實質的最終受益人，如有申報不實，依同一人或同一關係人持有同一金控股份超過一定比率管理辦法第 9 條規定，大股東獲准持有金控股份後，發現申請書件有虛偽情事或違反核准時所為之附款，主管機關得廢止或撤銷已核准的處分，並限於一定期限內調整。

金管會表示，也有請陳銘達說明日盛金人事指派權在誰手中，這部分，陳銘達表示都授權給財務長，該財務長是美籍，人在國外，金管會必要時會約談該名財務長。