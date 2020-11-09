

◆盤勢分析

1. 美國 10 月新增非農就業數據 63.8 萬人，優於預期的 61 萬人，上周五美股漲跌互見，四大指數漲跌幅介於 - 0.24%~+1.61% 之間，其中以費城半導體指數漲勢最為強勁，台股 ADR 方面，台積電 ADR 上漲 1.07%。未來仍需觀察川普在數個搖擺州發起法律戰的後續情況。

2. 上周五加權指數最高點來到 12,999 點，但因臨近周末假期、加上台股交易時段道瓊期貨走低，買盤追價力道趨於保守，僅兵臨萬三關卡，但未能跨過，最終加權指數上漲 54.73 點，收在 12,973.53 點，漲幅為 0.42%，成交金額則為 1838.67 億元，籌碼方面，周五三大法人合計買超 135.95 億元：外資買超 138.35 億元、投信賣超 1.87 億元、自營商賣超 0.53 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：上周五大盤呈現價漲量增格局，量能溫和增加，有利短線多方結構。

（2）、均線：指數上周五持續守穩在所有均線之上，目前以 12,800 點關卡 (亦為 5 日線附近) 作為支撐區。

（3）、技術指標：目前 KD 指標呈黃金交叉，且開口擴大，短線上不排除有突破萬三的機會。

4. 櫃買指數上周五終場上漲 0.35%，收在 165.81 點，目前處在所有均線之上，下檔以半年線位置 (約 161.6 點) 為波段支撐。

5. 觀盤重點：美國大選後，市場掀起一股「害怕錯過行情」的氣氛，隨外資回補持股，指數自 11/2 起連續 5 日上漲，但考量已臨近萬三心理關卡，短線漲多之個股，仍應避免過度追高；隨市場目光重回基本面，我們建議投資人審視手中持股 10 月營收變化，後續選股方面，蘋果 iPhone 12、索尼 PS5、任天堂 Switch 搭配雙 11、聖誕檔期，銷量可期，相關供應鏈可留意，傳產方面包括鋼鐵、線上電商、貨櫃航運、二線塑化、運動風，亦可追蹤。

6. 美國民主黨候選人拜登贏得關鍵搖擺州賓州之後，美國多家主流媒體預測拜登將贏得選舉，當選第 46 屆美國總統。台股方面，除了綠能概念股可能受到關注，隨著拜登就任總統，市場預期後續中美關係有機會傾向和緩，短線上華為相關概念股話題性可能增溫。

7.11 月面板拉貨動能持續，推動價格續漲，電視、監視器和筆電等應用漲幅均優於預期，市場研究機構 TrendForce 也把第四季面板價格漲幅預估上修到 15％～20％，面板族群第四季展望正向，相關個股包括 2409 友達、3481 群創、2352 佳世達、6116 彩晶。

8.IC 設計大廠聯詠 3034 聯詠於 6 日召開法說會，展望第 4 季，聯詠總經理認為，疫情影響讓 NB、平板與電競螢幕等應用產品本季需求仍強勁，第 4 季業績估計將介於 218 億至 225 億之間，並有機會續創歷史新高。

