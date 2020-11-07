〈能源盤後〉疫情嚴重 美連2日單日確診逾10萬人 挫傷需求 原油大跌

週五 (6 日) 交易，新冠確診人數持續上升，一些國家對商業和消費者活動施行新的限制，導致原油期貨價格大跌，凸顯了市場對需求前景的擔憂。

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.65 美元或近 4.3%，收每桶 37.14 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.48 美元或近 3.6%，收每桶 39.45 美元。

投資者擔心，新冠確診人數持續上升恐抑制經濟反彈，美國週四連續第二日單日確診人數超過 10 萬人，同時幾個歐洲國家實施了更嚴厲的商業活動限制。

德國商銀分析師 Eugen Weinberg 報告指出，疫情令石油市場蒙上陰影，許多國家每日都在報導新病例和死亡人數，「既有的限制加上旅遊行為的長期改變，可能會讓石油機構下調下週的需求預期。」

然而，本週原油期貨仍紮實收高，WTI 原油本週上漲 3.8%、Brent 原油上漲 4%。

本週稍早因選舉日的樂觀讓美股上漲，原油也獲得提振，但在此後開票顯示民主黨拜登勝出的機率提高，構成原油壓力。Weinberg 表示，這是因拜登政府與伊朗和解的可能性更大，這會為市場帶來更多原油。

油田服務公司貝克休斯（Baker Hughes）數據顯示，本週美國鑽油機數量增加 5 個，達 226 個。

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