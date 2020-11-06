〈台股盤後〉萬三差臨門一腳 漲54點收12973點

美國總統即將底定，美股連日收紅，台股今 (6) 日也股匯齊揚，盤中最高衝到 12999.16 點，距離「萬三」大關僅差臨門一腳，但電子傳產權值股、漲多太陽能、銅板股壓盤，使得漲勢收斂，終場加權指數上漲 54.73 點，收在 12973.53 點，成交量 1829.53 億元。

蘋概三王中，台積電翻紅作收，小漲 0.33%、收 452.5 元；鴻海 10 月營收 6125.54 億元，創歷史同期新高，也是歷史單月第 3 高，股價一開盤就收復月線，全場穩步紅盤，最後小漲 0.88%，收在 79.7 元；股王大立光今天最為疲弱，一路遊走盤下，雖然尾盤見跌勢收斂，但終場仍下跌 1.71%，報收 3145 元，仍守住所有短期均線。

聯發科、世芯 - KY、中美晶、聯電等股為多頭聚焦所在，其中，世芯 - KY 以漲停作收，而股后矽力 - KY 也再度亮燈漲停，一路鎖死 2340 元。

在股后矽力 - KY、聯發科聯袂帶動下，IC 設計群起上攻，沛亨、原相都漲約 6%，鈺創、力旺、茂達、亞信、類比科、瑞昱等都表現不俗，

此外，拜登當選總統幾乎底定，之前一直被川普打壓的華為，可望喘口氣，市場資金大舉湧入華為概念股，光環亮燈漲停作收，立積也勁揚半根停板，華星光、頎邦、台達電、康控 - KY、神盾、瑞昱也強強滾。

不過之前也被視為拜登概念股的太陽能股，則出現獲利回吐，一詮、TPK-KY、元晶、聯合再生、天瀚都回檔修正；許多電子傳產權值股也遭賣壓襲擊，友達、國巨、中華電、研華、聯電、和碩、台塑四寶、台泥、亞泥、統一超等都成壓盤重心。此外，之前漲多的銅板股也明顯回檔，得利影、天品、驊宏資、駿吉 - KY 都重挫 8-9%。

台股今天攻高碰到萬三壓力區，使得指數漲勢收斂，目前仍未脫離政治盤，等待美國選舉落幕，台股盤面上高價 IC 設計股轉強，但要留意太陽能、風電股有利多出盡現象，今天成交量雖然有稍微放大，但之後若要挑戰穩站 13000 點關卡，還是需要量能持續放大，攻擊量至少要 2000 億元以上。