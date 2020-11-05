響應客戶環境政策 鴻海宣布2050年實現溫室氣體零排放

鴻海 (2317-TW) 今 (6) 日宣布，因應全球氣候變遷的影響、客戶與社會大眾高度重視低碳節能，基於《巴黎氣候協定》所定目標，2050 年前，鴻海所屬價值鏈將實現溫室氣體零排放目標。

鴻海表示，將盤點內部營運現況、法規，及國際趨勢發展與研究報告，評估氣候變遷風險與機會，並提出相關應對措施進行管理，以完善鑑別與評估氣候變遷的風險與機會的機制。

另一方面，鴻海也持續透過各式優化措施，包括建立能源管理中心、互聯網智慧能源重點工程、綠色工廠建設評定工作及實施減碳專案、節能技術改造與稽查等，提升能源使用效率，進而降低營運成本。

此外，為回應氣候行動 100+ (CA100+) 指導委員會所提三大目標，鴻海旗下所屬廠區，除遵守當地政府的碳排放政策，也將持續強化氣候變遷治理、對溫室氣體排放採取行動及依照氣候相關財務揭露建議 (TCFD) 進行資訊披露。

鴻海表示，所制訂節能減碳計畫與方針，由各廠區節能技術委員會推動減少碳排放與能源使用，透過參與碳揭露計畫 (CDP)，精進節能減碳的持續發展目標，以實現對保護環境、愛護地球的責任。

鴻海今年也進一步設立相關綠色環境保護目標，與 2015 年相比，碳排放目標將下降 24%、節能目標為 22％，廢物處理目標 100% 轉換率，焚化率低於 10%。

截至 2019 年，鴻海中國各廠區設置清潔能源發電裝置以及購買清潔能源，清潔能源總使用量達 95,202 萬 kWh，使用占比為 9.93%，部分廠區溫室氣體盤查皆通過第三方查驗。