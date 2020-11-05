穩懋10月營收22.4億元續創今年新高 Q4不淡

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 今 (5) 日公告 10 月營收，受惠新產能開出、客戶新機發表，單月營收達 22.4 億元，月增 0.95%、年減 3.59%，續創今年單月新高，預期第 4 季也將維持高檔，營運不看淡，累計前 10 月營收達 207.9 億元，年增 23.97%。

穩懋表示，今年 5000 片新產能擴充已在第 3 季底完成上線，單月產能最高可達 4.1 萬片，也續看好未來 5G PA、3D 感測 AR 應用等需求提升，預期新產能加入後，第 4 季產能利用率將從 9 成降至 7-8 成，維持健康水準。

穩懋預估第 4 季營收將再季增 3-5%，達 67-69 億元，毛利率則受產品組合變化，降至 36-39%。

因應客戶未來需求，穩懋日前也通過科技部審議，未來龜山廠區滿載後，將著重在南科高雄園區投資擴產，以因應未來 5-10 年下一階段生產規劃，但短期 1-2 年屬於廠房建置期，對營運並無貢獻，估最快 3 年後，才有機會貢獻營運。

穩懋日前公告第 3 季財報，累計前 3 季稅後純益達 51.93 億元、年增 102.8%，每股純益 12.38 元，前 3 季超越去年全年。