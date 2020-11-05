〈日股盤後〉週四日經指數創逾2年來新高 科技類股買盤點火

週四 (5 日) 的東京股市，日經 225 指數收在 24105.28 點、上揚 1.73% 或 410.05 點，也創下 2018 年 10 月 3 日以來、相隔約 2 年 1 個月的新高。

日經 225 指數走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

由於眾所矚目的美國總統大選，美國民主黨在參、眾兩院都拿下多數席次的「藍色浪潮」可能性低，民主黨所揭示的提高科技業監管疑慮緩解，這也造成前一天的美股行情上揚。東京股市也延續了美股走勢，以科技類股為主的買盤點火。

由於市場評估美國總統大選的投開票，已不會對股市造成太大影響，這也有利於投資人的風險評估。

在週四 (5 日) 的東京股市，東證 1 部有 1542 檔個股上揚、574 檔個股下跌、62 檔個股持平。出現上揚的個股檔數，大幅超越下跌的個股。

關於週四 (5 日) 的日經 225 指數上揚，貢獻最大的是軟銀集團 (SBG)(9984-JP)、將該指數推升了 72.48 點。其次是衛采 (Eisai)(4523-JP) 的 54.09 點、東京威力 (8035-JP) 的 41.11 點、中外製藥 (4519-JP) 的 32.24 點，以及大金 (6367-JP) 的 22.72 點。

另外在拉低同指數的部分，影響最大的是信越化學 (4063-JP)、造成 5.05 點的下滑。再來是山葉 (7951-JP) 的 4.33 點、Komatsu(6301-JP) 的 3.91 點、理光 (7752-JP) 的 2.63 點，以及日立建機 (6305-JP) 的 2.34 點。

以類股區分來看，在 33 個類股分類當中，有 21 個類股上揚。首位是醫藥類股，再來是精密機器、資訊通信、電氣機器等。下跌方面的順位則為礦業、鋼鐵，以及保險等。