觀光局升格觀光署 交長：轄下將設分署 主推區域旅遊產品

受疫情干擾，國際觀光預計明年第 4 季才有可能重新開放，交通部長林佳龍今 (5) 日表示，已請觀光局邀集產學界，共同擬訂 2030 年觀光政策白皮書，觀光局也必須升格為觀光署，昨天召開第二次會議後，初步取得共識，將在觀光署下設分署，落實全國性政策，以區域旅遊產品為主體。

林佳龍指出，以往國際旅客來台連年成長，今年碰上新冠疫情攪局，但台灣防疫表現出色，受國際矚目，這是極好的利基，為了讓台灣從防疫大國變成觀光大國，交通部全力推動觀光局升格觀光署。

林佳龍表示，觀光局必須賦予更高的層級，整合跨部會、各縣市政策，推動觀光發展，今年 7 月召開籌設觀光署諮詢小組第一次會議，之後經過 17 次產官學研討論，昨天在交通部召開第二次會議。

林佳龍說明，會議上取得初步共識，其中，在觀光署下設立分署，落實全國性政策，並以旅客為出發點，區域旅遊產品為主體，鏈結中央地方資源，落實輔導並對國際行銷，獲得諮詢委員們的一致認同。

林佳龍認為，台灣目前有 13 個風管處，隨著資訊發達，需要加以整合。政府是個有機體，必須因應環境變化調適，這是重要的思考，組改並不容易，不能亂切，更不能疊床架屋。

各國持續實施邊境嚴管，根據交通部統計，今年 1 至 8 月來台旅客人次僅 129.2 萬人次，較去年同期大減 83.8%，預估全年僅約 135 萬人次，將創近 40 年來最差紀錄，林佳龍日前表示，還是鼓勵民眾國內旅遊，將再推出新的團體旅遊規劃，若觀光業者想要轉型或轉業，也會予以支持。