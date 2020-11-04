〈美國大選膠著〉投信：共和黨大獲全勝可能性排除 三種情境結果美股大不同

美國總統大選由台北時間今 (4) 日上午 7 時開票至今，已經開出大約 7 成，但關鍵的幾個搖擺州由於還有通訊投票，預估可能將延後 1-2 天才有可能得知確切的結果；雖然美國大選今天難有結果，但安本標準投信表示，川普所代表的共和黨大獲全勝可能性已經排除，其餘還有三種情境可能發生，但結果不同對美股影響也不同。

安本標準投信表示，目前最關鍵的搖擺州包含擁有 20 張選舉人票的賓州、擁有 16 張選舉人票的密西根州、擁有 10 張選舉人票的威斯康辛州以及擁有 11 張選舉人票的亞利桑那州，在這幾州中，賓州、密西根州、威斯康辛州都由川普暫時領先，亞利桑那則由拜登暫時領先，若最後川普能成功在三個居於領先的州勝出，則將可獲得關鍵的勝利並順利連任。

共和黨大獲全勝可能性排除 三種情境結果大不同

以目前的情勢，已經可以確知的是眾議院將持續由拜登的民主黨掌握，安本標準投信表示，初步評估已經可以排除川普的共和黨同時掌握總統與參眾兩院的大獲全勝可能性。

而對於風險性資產中短期的看法，安本標準多重資產團隊依據三種最新結果情境，有如下的預估：

一、民主黨大獲全勝：民主黨掌握總統、參眾兩院

民主黨將如計畫推出高達 3.3 兆美元的刺激方案，大幅刺激經濟、同時國家負債也將大幅攀升，反映刺激經濟的結果，美股波段可望上漲約 10%，而殖利率預期上揚 30 基點，則是反映國家負債大幅攀升。

二、拜登獲勝但需面對參議院由共和黨掌握的局面

因為參議院被共和黨掌握，無法順利推出刺激方案，重啟經濟恐陷入空轉，美股波段恐下跌約 0-5%，殖利率恐下修 10 基點。

三、川普獲勝但需面對參議院、眾議院其一或兩者均由民主黨掌握的局面

與目前現況相同，刺激政策規模將較低，預計將維持在 1.2 兆美元左右的規模，美股波段可望上漲約 5-10%，而反映國家負債小幅攀升的情況，殖利率可望上揚 10 基點。