台股放量漲逾百點 三大法人連2日加碼 聯手買超99.18億元

市場屏息以待美國總統大選開票，台股今 (4) 日在晶圓代工雙雄帶頭拉抬下，IC 設計、PCB、被動元件等電子股買氣也相當熱絡，指數盤中急拉上漲逾百點，一舉站上 12800 點，並收復 10 日線及月線，量能放大至近 2000 億元，三大法人連續 2 天加碼台股，今日共計買超 99.18 億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資今天持續買超 61.43 億元；投信也買超 10.28 億元；自營商同步買超 27.45 億元，三大法人合計買超 99.18 億元。

美國大選戰況逐漸明朗，台積電今日盤中獲得買盤進駐，終場上漲逾 2%，收在 450 元；聯電也扮演撐盤領頭羊，股價急拉漲逾半根停板，終場收 31.65 元；其他權值股包括台達電、日月光投控、瑞昱、矽力 - KY、聯詠及中租 - KY 等，漲勢都相當強勁。

IC 設計指標股聯發科同樣表現亮眼，盤中股價翻紅後，漲幅放大至近 2%，收在 677 元，並帶動整體 IC 設計股走勢，聯詠、創意、原相、威盛勁揚逾 3%，瑞昱、義隆、系微漲勢也不俗。

ABF 載板大廠景碩今日強勢漲逾半根停板，帶動 PCB 族群買氣強強滾，南電漲逾 5%，欣興股價回神漲近 4%，台表科、鉅橡、嘉聯益也獲得資金挹注；被動元件人氣持續高漲，奇力新、蜜望實、信昌電強勢上漲 3-4%，凱美、國巨、禾伸堂股價同步走升。