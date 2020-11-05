

◆盤勢分析

1. 雖然美國大選陷入膠著，但周四美股由科技與能源類股領漲，收盤四大指數漲跌介於 1.34%~3.85%。指標股全面彈升，AMD、谷歌、NVIDIA、APPLE 漲幅超過 4%，台積電 ADR 上漲 2%。

2. 周三台股早盤在平盤附近震盪，11 點過後因 2330 台積電、2303 聯電、2454 聯發科等指標股轉強領攻下，推升指數最終收在 12,867.90 點，上漲 1.04%。

3.OTC 開高震盪走高，終場收在 164.29 點，漲幅 1.01%。目前上方壓力在前波高點 169.64，下方支撐為半年線約 160.5 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：周三台股開高走高，連續拉出第三根紅 K，重返月線之上。

(2)、量能：台股擴量至 1,935.31 億元，後維持價漲量增趨勢為宜。

(3)、技術指標：日 KD 指標黃金交叉向上。

(4)、法人籌碼：三大法人合計 + 99.18 億元；外資 + 61.45 億元、投信 + 10.28 億元、自營商 + 27.45 億元。

5.APPLE：蘋果日前寄出邀請函，第三次的秋季特別發表會將於台灣時間 11 月 11 日凌晨 2 點登場，市場預期將發表搭配自家晶片 Apple Silicon 的新款 Mac。早盤帶動 ABF 的 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等一度衝高。

6. 矽晶圓、半導體、IC 設計：2303 聯電 8 吋晶圓代工喊漲，加上前一天 ADR 上漲，2303 聯電尾盤收高；5347 世界先進公告前 3Q 季 2.74 元收盤上漲。12 點過後，IC 設計 2454 聯發科、3034 聯詠、2379 瑞昱等緩步走高。

7. 貨櫃航運：近期貨櫃報價走揚，加上雙 11 與歐美聖誕銷售旺季帶動需求，市場預期貨櫃業 4Q 淡季不淡，2609 陽明、2603 長榮週三尾盤走揚。

8. 輪胎：受惠中國車市回升，各地車市也緩步復甦，以及全球掀起自行車熱潮，激勵資金轉入 2105 正新、2106 建大、2109 華豐相關個股。

9. 操作建議：美國大選牽動盤面變化，但短線可布局有新品發表的蘋果供應鏈，5G 與高速輸，還有雙 11 與聖誕節相關受惠股。

10. 世界 Q3 獲利 七季高點：5347 世界先進召開法說會公布財報，第 3 季每股純益 0.93 元，是近七季高點，累計今年前三季每股純益 2.74 元，也優於去年同期。展望未來，世界財務長黃惠蘭指出，設定在新台幣兌美元匯率 28.6 元下，估計第 4 季業績持續成長，8 吋晶圓代工業務因居家辦公、5G 電源管理需求增加，使電源驅動 IC 應用吃緊，確實有漲價情況。

11. 華擎 Q3 三率三升 單季 EPS 4.04 元寫歷史新高：板卡廠 3515 華擎公告第 3 季自結財報，受惠遠距工作、遠距教學需求，第 3 季主板、顯卡需求強勁，每股純益 4.04 元，華擎第 3 季三率三升，每股純益則創單季新高，每股純益 8.34 元，也賺贏去年全年。

12. 聯詠前三季獲利 超越去年全年：驅動 IC 大廠 3034 聯詠第三季財報出爐，單季稅後淨利 34.05 億元，再度改寫單季新高，且已是連續三季改寫新高紀錄，每股淨利 5.59 元，累計前三季稅後淨利達 81.73 億元，已經超越 2019 年全年水準。進入第四季後，可望持續受惠於 TDDI、電視及筆電／平板等產品線出貨續旺，推動業績繳出淡季不淡成績單。

