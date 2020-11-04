〈美國大選膠著〉結果公布可能有得等 3個州表明需要更多時間統計票數

美國總統大選可能不會很快有明確結果，已有 3 個關鍵州表明，不會馬上完成官方統計。

官員們表示，密西根州、威斯康辛州和賓州的選舉結果，可能要本週稍晚才會完成統計。這 3 個州代表 46 張選舉人票，其中密西根州有 16 票，賓州有 20 票，威斯康辛州有 10 票，這幾乎是贏得勝利所需的 270 張選舉人票的 5 分之一。

民主黨候選人拜登曾希望，至少在佛羅里達州或北卡羅來納州獲勝，但根據《CNN》統計，目前這兩個搖擺州都暫時由川普保持領先。

早前人們已經預計，賓州的開票會需要更多的時間才能統計結果，因為這裡要到選舉日當天，官方才會開始統計郵寄選票。受到疫情影響，今年透過郵寄方式投票的人數創下新高，這也將大舉延遲開票結果公布。

同樣地，密西根州及威斯康辛州的官員也表示，他們將需要更多的時間，來計算所有選票。其中，密西根州官員認為，至少還需要 24 個小時統計結果，威斯康辛州密爾瓦基選舉主任 Julietta Henry 預計，要到美東時間週三 7 點才能完成計票。

川普在 2016 年選舉時，以相對較小的優勢贏得了所有 3 個州的選舉，也成為當時獲勝的關鍵，民主黨希望這次在 3 個州能夠逆轉局勢。