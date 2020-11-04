〈貴金屬盤後〉大選、Fed會議 市場環繞各種不安 黃金登上一週高點

週二 (3 日) 交易，黃金期貨收在約莫一週來最高價格，係因投資者聚焦美國大選結果，以及 Fed 本週將舉行為期 2 日的政策會議。

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 表示，「黃金上漲僅使我們回到一週前的價格水準，這看起來比較像趕在大選結果出來前先平倉，而不是新建多頭部位。」

「然而，實體黃金的基本需求依舊積極，因為黃金長期前景仍看漲，無論哪一方勝選，為了對抗新冠疫情，白宮都將監督創新高紀錄的赤字支出，因為 Fed 均得推出空前盛大的貨幣刺激措施。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 17.90 美元或近 1%，收每盎司 1910.40 美元。

根據 FactSet 數據，週二收盤價是最前月契約自 10 月 27 日以來最高價位。

12 月白銀期貨價格上漲 20 美分或近 1.3%，收每盎司 24.334 美元。

StoneX 的 EMEA 和亞洲市場分析主管 Rhona O'Connell 在週二的新聞通訊中提到，「基本情緒仍正面，大選結果可能對黃金有利，因為美元可能貶值、有新的刺激方案、負利率還有 Fed 開始購買長期資產。」

黃金近幾週一直處於震盪交易，但週二在擔憂大選結果與美國許多州疫情擴散的背景下，金價努力守住 1900 美元以上。

分析師表示，由於多數州利用郵寄投票的規模和範圍龐大，選舉結果可能會延遲出爐，市場對此的擔憂情緒也有利黃金。

選後內亂、爭吵或者敗選方不服輸，這些也被視為有利於黃金和其他貴金屬。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 報告指出，選舉日的黃金價格以及「隨著大選而來的所有動盪，以及 Fed 政策會議可能示意 Fed 準備做更多，且國會仍須提供財政支持。由於投資人擔憂選舉爭議、參議院選舉結果延遲、選後不安定的狀況，所以不斷有避險資金流入黃金。」

BDSwiss 集團投資研究負責人 Marshall Gittler 表示，「如果選後一片藍海，即民主黨贏得白宮和國會，那麼實際利率很有可能下降，這將有利金價。」

然而，倘若川普連任成功，或者共和黨拿下參議院，那麼金融市場可能會出現大舉「去化風險」的行動。

「如果共和黨拿下參議院，意味著不會推出財政刺激措施，因此支撐經濟的重擔就全都落在 Fed 身上了。理論上這將有利黃金，但最近的跡象表明，偏好低風險的效應可能會主宰市場，因此黃金可能會下跌。」

Fed 將在週四對政策會議做出結論，為選舉日過後 2 日，預計 Fed 將傳達必要時會提供更多貨幣刺激措施的意願。

大宗商品交易者曾表示，若 Fed 有進一步的支撐，可望支撐黃金和白銀價格。

其他金屬商品交易

12 月交割的銅期貨價格上漲 0.5%，收每磅 3.0925 美元。

1 月交割的白金期貨價格上漲 1.8%，收每盎司 875 美元。

12 月交割的鈀金期貨價格上漲 3.5％，收每磅 2297.80 美元。

週二經濟數據未影響金價漲勢，數據顯示，美國 9 月份工廠訂單上升 1.1%，為連續第五個月上升。