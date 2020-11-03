盤中零股交易熱 永豐證提4大投資攻略

盤中零股交昜 10 月 26 日上路以來市場熱度不減，永豐金證券投資顧問部今 (3) 日針對小資族投資需求，提出零股交易 4 大攻略，包括以當下價格委託、避開急漲急跌時段、分散分筆拉回買進以及選擇獲利與高殖利率股。

證交所統計，盤中零股交易上路首日成交達 491 萬股，成交總額 4.2 億元，盤後也有 1.9 億元的水準，全日合計 6.1 億元，首日上線就有 5 倍的成長，永豐金證券投顧部指出，觀察近幾日的交易市況，整股與零股間存有價格差距問題，普遍來說零股價格較高。

例如，10 月 26 日台積電曾經出現 2.5-3.0 元的價差，以價格跳動最小單位 0.5 換算即為 6 個 ticks，因此，小資族下單須留意價格偏離變化，在流動性充足的情況下，以當下價格委託，若想要立即成交，建議追加 1-2 個 ticks 就好。

另一方面，由於 9 點 10 分才有第一筆零股撮合成交，較整股交易晚了 10 分鐘，永豐金證券投顧部表示，若這段時間整股價格急漲急跌，投資人不必過於驚慌，由於每隔 3 分鐘集合競價一次，建議等待行情穩定一點再進場委託交易。

而近期受美國股市下挫的影響，台股震盪加劇，建議以分日期分筆數買進零股，藉此分攤投資成本、操作更加靈活。

另外，永豐金證券投顧部建議投資人，選股以企業獲利成長、殖利率高並帶有填息走勢者作為兩大觀察重點，以台股具代表性的 ETF 為例，長期來看配息穩定且填息機率高，是定期定股的選擇，而權值成分股普遍是存續已久的老字號企業或者產業龍頭公司，也可作為留意方向。