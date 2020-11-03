【富蘭克林】富蘭克林經濟復甦調查(十月)：雙低策略因應後疫情時代

西方國家疫情惡化引發如歐洲部份地區重啟較為嚴格的限制外出活動禁令，根據富蘭克林坦伯頓基金集團與蓋洛普合作的經濟復甦研究調查十月結果顯示，能夠戰勝疫情和經濟復甦的關鍵在於疫苗資訊要更公開透明，而且調查結果也警示物價可能上揚的風險。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長暨精選收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人桑娜．德賽表示由這份第四個月次調查的結果，美國民眾對於恢復經濟活動的意願有持續增加現象，此歸功於住院人數雖然上升，但升幅低於新得病人數以及夏天七月底時水準。八月調查曾顯示超過七成受訪者認為有效疫苗乃影響他們重回正常活動的關鍵因素，而這比重在最近兩次的調查中也維持相同穩定水準。

※美國民眾願意接受疫苗施打的比重可能達五成

根據本次調查，美國民眾願意施打疫苗的比重介於 36%~52%，蓋洛普公司表示兩項因素決定施打疫苗的接受程度：(一) 問市時間點：民主黨受訪者對於疫苗問市於 2021 年第一季的接受度高於今年底前，至於共和黨和其他政黨認為問市時間點之影響不大。(二) 疫苗的功效：雖然疫苗能有 100% 功效可提高人們施打的意願，然而那畢竟是最高目標。白宮病毒任務小組已指出疫苗的有效性大概約 50~60%，若要有 75% 有效性可能為不切實際的預期。因此據這份調查顯示的美國民眾願意施打疫苗的最佳情境比重可能約五成。

桑娜．德賽表示，自七月以來每月調查顯示美國民眾對於一些疫情資訊存有誤解，因此有關於疫苗對於不同年齡層可能產生的效用或風險等相關資訊需要讓民眾充份了解，亦即有效和安全的疫苗需以公開和正規的方式問市。由本次調查顯示，若有效的疫苗於明年春天問市，近半數的受訪者認為可回歸正常活動甚至出國旅行；而有近 2/3 受訪者覺得可出門外出工作；近半數認為可再從事大型集會活動。

※留意美國物價和利率上揚的壓力

根據本次調查，約六成受訪者認為定期採買的物品或服務價格較疫情開始時貴一些或貴很多，只有約 5% 受訪者認為物價下跌 (請見下表)。桑娜．德賽表示，經濟活動被限制的越久，企業倒閉或投資下滑易導致供給面的萎縮；而到經濟活動重新開放後，需求面則易有報復性反彈，推升物價或利率的上揚。

※投資策略建議：低利率風險 + 低相關資產

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，在有效疫苗未問市或未被廣泛使用之前，美國等全球央行仍將維持極寬鬆的貨幣政策，預期未來三~ 六個月美國公債殖利率將維持在區間變化。然而隨著經濟逐漸復甦，搭配著零利率、印鈔和財政支出擴大環境，終將形成通膨上揚的溫床，繼而導致公債殖利率曲線的陡化。

富蘭克林證券投顧表示，各國公債殖利率普遍降至歷史低檔，但政府債信品質卻因財政赤字擴大而惡化；公司債市的殖利率雖然較高，但隱含的違約風險也高。因此現階段債券投資宜嚴選或先側重於受系統性風險影響低的資產，並靠攏在短存續期間的債券，看好伊斯蘭債具備低波動、與其他資產的相關性較低的特性，以及加碼日圓的全球短期公債型基金的機會。

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