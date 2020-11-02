台灣東洋響應器捐傳愛 獲移植登錄中心表揚公益

台灣東洋 (4105-TW) 今 (2) 日出席由財團法人器官捐贈移植登錄中心舉辦的「第 13 屆優秀器官勸募機構暨人員頒獎典禮」，並由衛生福利部次長薛瑞元頒發「企業公益獎」，藉此肯定台灣東洋響應社會公益、鼓舞員工了解器官捐贈的大愛精神。

東洋表示，台灣等待器捐人數約有 9900 人，不過每年實際捐贈人數只有 300 例，薛瑞元同時兼任器捐登錄中心董事長，他期勉社會持續宣導器捐理念，讓有需要的人與家庭不要承受太多煎熬。為了推動理念，器捐登錄中心首度辦理「企業公益獎」，台灣東洋為首批獲獎的公益企業之一。

東洋指出，公司在 9 月 12 日以「永續共榮愛無限」為主題，舉行企業年度家庭日活動，安排器捐登錄中心宣導理念，透過專業解說，不少台灣東洋員工把感動化為行動，簽署「器官捐贈同意書」讓器捐理念持續廣傳，同時獲得「企業公益獎」的肯定與鼓勵。

東洋人資長張人仰到現場代表受獎，並對捐贈者家屬楊淑姿分享女兒陳俐蓉車禍意外後決定器捐的故事感到十分動容，他進一步表示，台灣東洋的使命之一是提升人類健康福祉，除透過同仁平時各自在其專業領域中達成，也透過鼓勵員工參與各種公益活動以善盡社會企業責任並落實企業文化。

東洋表示，推動友善器官捐贈環境是器捐登錄中心多年努力的工作，台灣東洋願持續響應理念宣導，讓愛與希望的種子深根發芽，也盼每一個生命故事都能正向影響不同的生命，為利他社會貢獻心力。