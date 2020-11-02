00878躍居新國民ETF 將配息0.05元 殖利率1.38%

ESG 永續投資正夯，國泰永續高股息 ETF(00878-TW) 挾此利基，即使今 (2020) 年才掛牌，已經躍居台股前三大 ETF，國泰投信今 (2) 日公告 00878 預估首次配息金額，預計每受益權單位配發 0.05 元，以今日收盤價 14.42 元計算，殖利率約 1.38%。

國泰投信表示，ESG 就像是企業永續的 KPI，ESG 做得好的公司往往能贏得社會長期肯定，對公司永續經營、企業長線獲利等都能帶來挹注，連帶也吸引海內外資金持續流入 ESG 市場，這也是 00878 持續獲市場青睞的關鍵，迄今規模逾新台幣 210 億元，躍居台股前三大 ETF，迄今已是台灣市場規模最大的 ESG 主題 ETF，也成了新國民 ETF。

國泰投信今日公告 00878 預估首次配息金額，以 10 月 30 日評價日淨值 14.42 元為基準，預計每受益權單位配發 0.05 元，年化配息率約 1.3%，11 月 12 日將公告實際的配發金額，除息日訂在 11 月 17 日，投資人最晚在 11 月 16 日前持有，皆可參與除息。

雖然殖利率才不到 2%，但國泰投信說明，主要是因為 ETF 上市初期，大多需要一定的調整期以累積帳上息值，投資人應長線持有，才能掌握 ESG 永續投資機會。

國泰投信表示，當前 ESG 已成投資決策中不可或缺的要素，而結合了季配息設計，更加符合長期投資、理財規劃及現金流管理等需求。惟 ETF 可能會遇到兩個先天性的限制，一是成立時間落在除權息旺季末端，只能拿到部分台股息值；二是成立後隨規模及受益人數大增，每單位可分配收益因而被稀釋。

以即將首次配息的 00878 來說，成立前，已有超過一半的成分股除完息，自然無法拿到所有持股的股息，加上全球投資趨勢日益看重 ESG 概念，存好股的投資策略大行其道，使該檔 ETF 在上市後規模增加逾 3 倍，在越來越多投資人進來領取這些固定股息的情況下，每單位可分配的金額自然會減少。