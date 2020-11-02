美對18國祭反傾銷 鋁捲板明年迎來漲價潮 大成鋼成最大受惠

美國對 18 國進口鋁捲板反傾銷初判稅率出爐，預期將出現每年 50 萬噸供需缺口，美國最大鋁捲板通路商大成鋼 (2027-TW) 將直接受惠，公司認為，以產業市況角度來看，此次反傾銷對鋁捲板供給的影響程度，將比 2018 年中國被限制進口更劇烈，在美國本土供給產量有限、需求持穩下，將啟動一波新的漲價循環；大成鋼明年獲利將重返高峰。

據了解，美國國內鋁捲板長期呈現供給不足，必須仰賴進口，過去從中國的進口鋁捲板量約占美國一年消耗量約 8 成，在中國被雙反調查後，2018 年時美國鋁捲板價格強漲，大成鋼由於是美國最大鋁捲板通路商，當年受惠漲價與供貨吃緊帶動，獲利因此衝上高峰，純益 60.39 億元，寫歷史新高紀錄，每股純益 5.83 元。

但在中國被雙反調查，其他 18 國在隔年補上需求，此次美國針對進口鋁捲板祭出反傾銷，各國將面臨個位數到最重 352% 的關稅稅率，以 2019 年資料來看，18 國進口量約 66 萬噸，估占美國全年消耗量上看 9 成。

且在反傾銷初判後，稅率 2.1% 以上的進口廠商將每年複查，大成鋼認為，進口商擔憂後續複查恐面臨高額稅率回溯，縮手進口力道，扣掉部分豁免，估市場每個月供給至少有 4 萬噸、一年 50 萬噸左右的缺口，將使美國原本供給吃緊的情況更加嚴峻。

大成鋼也認為，工業需求因為生產安全與經濟等因素，屬於硬性需求，在供給銳減下，將帶動美國鋁捲板進入新一波漲價循環。

大成鋼目前是美國國內最大鋁捲板通路商，擁有鋁產品關稅豁免權，目前在手庫存 20 萬噸，加上前年收購美鋁旗下德州鋁板軋延廠開工進度順利，月產能達 1.2-1.3 萬噸，將成此波供給吃緊下的最大受惠廠之一。

目前大成鋼鋁捲板銷量占比約 55-60%，每個月出貨量約 1.5-2 萬噸，明後年出貨可望回到 2.5-3 萬噸高峰水準，在地化優勢將逐步顯現，營運可望重返高峰。