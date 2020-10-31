〈能源盤後〉美歐疫情加劇 威脅需求前景 原油跌至5個月低點 WTI原油本月挫11%

週五 (30 日) 交易，原油期貨價格收在約 5 個月最低點，WTI 原油期貨 10 月份跌幅達 11%，係因美歐新冠確診人數激增，且歐洲對活動實施防疫限制，再次威脅到能源需求。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 表示，「本月石油價格崩跌是因為歐洲防疫限制令市場擔心需求，市場不只考量了歐洲短期的防疫限制，也擔心石油需求將更長期維持低水準。」

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 38 美分或近 1.1%，收每桶 35.79 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 19 美分或近 0.5%，收每桶 37.46 美元，今日收盤後到期。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 32 美分或近 0.8%，收每桶 37.94 美元。

根據道瓊斯市場數據，WTI 原油期貨價格收在 6 月 1 日以來最低收盤價，本月跌幅約 11%。Brent 原油期貨則收在 5 月 29 日以來低點，本月跌幅約 8.5%。

石油疲軟之際，金融市場也波動加劇，週五美股也因新冠疫情和週二美國大選帶來的不確定性而大跌。

原油價格下跌，Brent 原油跌破重要的每桶 40 美元關卡，這將對 OPEC + 構成壓力，在下一次會議上採取行動以變動原定 1 月起縮小減產規模的計畫。

但分析師質疑，OPEC + 採取的行動恐怕難以緩解壓力。

德國商銀分析師 Eugen Weinberg 表示，「有鑑於需求持續疲軟和負面情緒，只宣布維持自願減產恐怕效果有限。」

「如果 OPEC + 宣布進一步減產，就會有失去信譽的風險，畢竟考量到其他國家都在增產 (例如巴西、美國，尤其是利比亞)，OPEC + 國家可能不願意進一步減產。因此，們認為 OPEC + 現階段無能為力，意味著油價可能將在金融市場的拉扯中大部分保持不變。」

美國方面，石油總產量從本月初颶風 Delta 引起的生產中斷恢復過來，EIA 週三公布，上週 (10/23 止) 石油總產量增加 120 萬桶 / 日，達每日 1110 萬桶。

根據安全與環境執法局 (BSEE) 的數據，截至週四，墨西哥地區石油生產已關閉了約莫 84.8% 的墨西哥灣石油生產，但至週五已回升至 66.29%。週五天然氣遭關閉的產能比例也自週四的 57.6% 下降至 40%。

與此同時，貝克休斯（Baker Hughes BKR）週五公布，美國活躍的石油鑽井平台數量本週增加 10 個，達 221 個，為連續 6 週增加。

其他能源商品

11 月交割的汽油期貨價格下跌 0.2%，收每加侖 1.0495 美元，本月下跌近 13%。

11 月交割的熱燃油期貨價格下跌近 0.7%，收每加侖 1.0813 美元，本月下跌近 6%。

11 月契約於本日收盤到期。