新聞

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

基金老司機

沒有符合搜尋條件的資料

三大法人擴大賣超 內外資大砍聯電近10萬張

三大法人擴大賣超273.31億元 聯電遭內外資大砍近10萬張。(鉅亨網資料照)
三大法人擴大賣超273.31億元 聯電遭內外資大砍近10萬張。(鉅亨網資料照)

美國不確性與歐美疫情升溫，讓三大法人持續賣超，賣超金額進一步擴大至 273.31 億元，其中聯電遭內外資聯手狙擊，大砍近 10 萬張，面板雙虎友達、群創也分別遭外資調節 2.6 萬、1.9 萬張。

台股今 (30) 日大跌百點失守 12600 點，周線也收黑，三大法人中外資賣超 222.31 億元、自營商與投信也分別調節台股 48.36 億元、2.81 億元。

外資買超前五大標得包括：台灣 50 反 1(15 萬張)、益航 (1 萬張)、街口 S&P 黃豆 5971 張、國喬 4285 張、英業達 2640 張；賣超前五大分別為：聯電 6.9 萬張、友達 2.6 萬張、新光金 2.5 萬張、群創 1.9 萬張、台積電 1.9 萬張。

自營商買超前五大標的分別為：元大 S&P 原油正 2(2.4 萬張)、友達 3620 張、華新 1889 張、大成鋼 1594 張、國泰台灣加權反 1(1556 張)；賣超前五大分別為：元大台灣 50 反 1(9.1 萬張)、元大高股息 3 萬張、聯電 1.6 萬張、富邦 VIX 1.2 萬張。

投信買超前五大分別為友達 1.3 萬張、長榮 1.1 萬張、群創 6394 張、奇力新 2481 張、晶技 2011 張；賣超前五大分別為：聯電 9624 張、元大高股息 2300 張、欣興 2076 張、裕隆 2002 張、中信金 1539 張。

相關個股

延伸閱讀

相關新聞