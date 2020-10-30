【Wen姐筆記】台股空襲警報仍在 先力保10月月K收紅

台股昨日以跳空方式跌破月線與季線，同時也未能守住 12700 點城池，雖然盤中下殺後有買盤進場，拉出 79 點下影線，以 12662.91 點作收，成交值放大至 1891 億元。台股空襲危機已經化解? 多方切勿掉以輕心! 今天台股要收周線與月線，周 K 翻紅無望，但月 K 線還有機會力保收紅! 關鍵點位仍為 12588、12633 與 12666 點。

美股反彈，多方如能站回 12666 點，最好能再度挑戰試圖收復 12700 點，12700 點兩端哨站為 12682 與 12717 點，而 12747 與 12777 點都已沉沒在缺口中，多方如能一舉收復，控盤權仍有機會回到多方手中。但如 12666 點站不穩，需提防往 12633 與 12600 點回測，12600 點城池南端哨站 12588 點，是昨日下影線是否有效的觀察重點。如再棄守，需提防續往 12555 點與 12500 點回測，12500 點兩端哨站為 12520 與 12486 點，如再棄守，需提防空襲力道加重!

10 月的台股，雖曾在 13000 點射門區關前徘徊，但成交量能退潮，多頭巧婦難為無米之炊，同時另一個重要的關鍵，則是盤面無主將! 成交量能退潮，高價股推不動，市場資金轉進低價股點火，但僅靠低價股，指數難北上，碰上美國總統大選美股跳水，台股昨日也以跳空方式失守月線與季線!

觀察台股月 K 線，8 月 9 月都在高檔出現黑十字，10 月月 K 看來上影線仍較長! 如果把這 3 個月當成 13000 點關前休息，那 11 月必須重振雄風，一鼓作氣衝過 13000 點。但如視為長線變盤徵兆，投資人可得好好檢視持股，汰弱留強! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)



