【日盛投顧】指數跌破季線關卡，但帶下影線

◆盤勢分析

1. 歐美疫情擴大，國際股市出現修正、進而衝擊台股市場信心，周四加權指數早盤向下開低，但盤中跌幅未明顯擴大，指數終場下跌 130.84 點，收在 12，662.91 點，跌幅為 1.02%，雖然跌破季線關卡，但 K 棒帶下影線，成交金額則為 1878.94 億元，籌碼方面，周四三大法人合計賣超 188.17 億元：外資賣超 160.97 億元、投信賣超 7.65 億元、自營商賣超 19.55 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：周四大盤呈現價跌量增格局，受國際股市拖累為主因，後續若回測 12，500 關卡，不宜帶量。

(2) 均線：指數周四失守季線 (約 12，741 點)，但帶下影線，目前以 12，500 整數關卡作為短線支撐。

(3) 技術指標：目前 KD 指標呈死亡交叉，且開口擴大，短線上市場買盤趨於保守。

3. 櫃買指數周四終場下跌 0.42%，收在 163.10 點，目前處在季線之下，但 K 棒帶下影線，短線以半年線位置 (約 160.5 點) 為支撐。

4. 觀盤重點：歐美疫情升溫、美國總統大選，為目前主要的不確定因素，而近日 Q3 季報紛紛出爐，建議投資人留意手中持股基本面變化，後續選股方面，蘋果 iPhone12、索尼 PS5 陸續上市銷售，搭配雙 11、聖誕檔期，未來銷量可期，我們認為相關供應鏈可做留意，傳產方面包括鋼鐵、線上電商、貨櫃航運、自行車，亦可追蹤。

結構生技防疫、面板、貨櫃航運、二線塑化相對抗跌

1. 防疫: 新冠肺炎疫情於歐美地區延燒，白宮顧問指出恐怕至明年 1 月之前，美國都無法獲得能控制疫情擴散的疫苗，口罩、快篩、疫苗、耳溫槍與 MCU、橡膠手套等個股受資金青睞，周四包括 1325 恆大、9919 康那香、6504 南六、4133 亞諾法、4142 國光生、4735 豪展、4736 泰博、6457 紘康、6582 申豐同步上漲。

2. 面板: 市調機構群智諮詢發布最新面板價格調查數據，受惠遠距商機、宅經濟效益延續，預期第 4 季整體面板產業將淡季不淡，維持供需吃緊狀態，2409 友達第三季每股盈餘達 0.31 元，終結連六季虧損、順利由虧轉盈，周四股價逆勢上漲，3481 群創、6116 彩晶亦同步走揚。

3. 貨櫃航運: 年底前有雙 11、聖誕節等購物檔期，消費性電子出貨量看增，加上醫療物資運輸不間斷，貨櫃航運供需吃緊情況可能再延續，相關業者包括 2615 萬海、2609 陽明、2603 長榮、2636 台驊投控，周四股價皆逆勢收紅。

4.ABF 載板: 3037 欣興龜山廠 10/28 發生火災，該廠以生產 BT 載板產品為主，營收約佔集團合併營收 6% 左右，周四 3037 欣興股價受火災利空衝擊，於盤中一度跌停，市場則預期同業 3189 景碩可望受惠轉單效應，股價逆勢收漲 4.7%。