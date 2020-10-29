麗彤營運擺脫疫情低潮 明年再拓新門市 估營收優於今年

麗彤生醫 (原翔宇生醫)(6539-TE) 董事長張麗綺今 (29) 日表示，中國門市營運已擺脫疫情低潮，營運逐步回升，台灣則持續拓展電商平台，預計明年將在兩岸拓展新門市，法人認為，明年營收有望優於今年。

張麗綺指出，中國目前上海共有 2 間門市，今年受疫情影響，營運大幅下滑，不過隨著中國疫情獲控制，營運也回到疫情前水準，此外，過去中國佈局以電視購物平台為主，隨著消費者購物方式轉到線上，也陸續與當地網紅接洽，藉此提升醫美保養產品銷售量。法人指出，隨著中國營運回溫，本季有望單月損益兩平，全年則仍小幅虧損。

台灣方面，張麗綺表示，並未受疫情干擾，電商平台產品銷量不俗，並已在全台設立 9 間美容服務中心，預計明年下半年有機會在高雄開設新門市，且目標每年推出 2-5 款保健食品、5-7 款保養品，添營運新動能。

麗彤近年也搶攻東南亞市場，主要鎖定馬來西亞與新加坡，張麗綺表示，將採線上店商平台、實體通路雙軌並進，先布局華人市場，再擴展至英語國家；另外，也著眼越南市場，預計今年底前取得當地銷售字號，明年啟動銷售。

法人認為，麗彤前 9 月營收 12.95 億元，年減 10.79%，在中國營運回溫下，全年營收年減有望收斂至個位數，明年全年營收則力拚優於今年。

麗彤前 3 季營收比重方面，保健食品佔 31.5%、保養品佔 22.1%、醫材供應佔 28.3%、美容服務佔 8.5%。