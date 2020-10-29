【第一金投信】疫情再燃、大選膠著，危及全球經濟復甦，美股大跌

歐美疫情惡化，多國再祭封鎖措施，危及全球經濟復甦，加上美國選舉膠著的預期增加，美股三大指數同步重挫，那斯達克跌 3.73%，標普 500 跌 3.53%，道瓊跌 3.43%，VIX 則攀至 6 月中以來的新高，達 40.28。鑑於本次大選郵寄投票狂增，多州計票可能延宕，結果恐無法在當天揭曉，已令投資人選前格外謹慎。加上白宮與民主黨在選前就最新振興方案達成共識的希望渺茫，疫情又再度快速升溫，恐使經濟復甦力道減弱，在雙重不確定因素夾擊，短期股市震盪拉回風險增加，建議適度增加投資等級債部位。若短線出現急跌，AI 系列基金仍可分批加碼，定期定額部位則可啟動加倍扣款機制。不變的原則，堅守 AI 趨勢、規律投資、做好配置，以安度不平靜的政經局勢。

昨天美股大跌原因，主要受到 3 大因素同時出現疊加衝擊：

1. 全球新冠疫情再度增溫，德、法二度封鎖全國至少 1 個月：歐洲感染人數激增，德法分別將於 11 月 2 日和 10 月 30 日起，兩國的餐廳、酒吧和非必要服務皆關閉，時間至少維持一個月；市場亦預期英國也將被迫跟進，歐洲再度壟罩在第 n 波疫情的陰影中。

2. 美國選舉陷入膠著：雖然民調幾乎一面倒向，拜登勝選的預期強烈，但在決勝的搖擺州，川普似乎有急起直追之勢，競爭進入膠著狀態。市場民調顯示，民主黨支持者提前投票有 62%，反觀 72% 的共和黨支持者選舉當天才會進行投票，而在 4 個關鍵搖擺州中，目前民主黨僅在賓州取得領先。由於大選變數仍高，投資人擔憂結果恐引發爭議，疊加疫情飆升衝擊，影響市場信心，拖累美股走勢。

3. 美科技股領跌，需求減弱預期重挫能源與消費：疫情衝擊，加上預期經濟刺激方案在選舉前恐無法通過，不利經濟復甦，標普 500 盤面全數下跌，尤其在微軟公佈財報不如預期後，科技股重挫 4.33%，跌幅最重；另因需求下滑的預期，能源股下挫 4.22%，通訊與消費亦分別跌 4.03% 及 3.36%。

未來３大觀察重點：選舉、財報、疫情

1. 總統大選：距離大選僅剩六天，膠著的態勢使市場觀望氣氛濃厚，若開票當天情勢明朗，此不確定性即可排除。

2. 企業財報：根據 Refinitiv 統計，截至 10/28 日，有 206 家企業公佈，83% 獲利優於預期，其中科技、健康、必需消費產業獲利年增率轉正，表現相當不錯。今天有臉書、蘋

果及亞馬遜等科技巨頭將公佈 Q3 財報及 Q4 展望，若展望能優於預期，則有助提振市場信心。

3. 歐美疫情再度失控：冬天尚未到來，美歐的疫情卻持續拉警報，迫使德、法再度封國，預料美國選後對於疫情的管控措施也將趨嚴，這將打擊第四季耶誕旺季的需求。根據蓋洛普最新調查，今年美國消費者平均花在耶誕禮物的預算為 805 美元，遠低於去年水準，且逾四分之一的受訪者打算今年假期禮物支出較去年減少，零售商業績可能大受影響。因此疫苗能否在 11～12 月期間上市，攸關經濟能否重啟。

雖然疫情再度爆發，但各國應對的方式已從容不迫，企業也找出以數位升級的無接觸、遠距服務、無人化生產方式因應之，預期短期在疫情難以排除下，所帶動的在家工作、遠距醫療、學習、運動、消費等宅生活將蓬勃發展，故 AI+5G 依然是未來投資主軸，下跌都是投資人逢低布局的好時機。

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