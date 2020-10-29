【袁志峰專欄】歐美股市急跌 港股短期受壓

10 月 29 日 - 不作個股推介

1) 股市前景

歐美股市因新冠疫情惡化而急跌，預期港股短期受壓，但考慮到中國經濟基本面穩定，巨量資金流入香港以及人民幣匯率走強等因素，港股向下調整幅度應較少，阿里 (9988) 及騰訊 (700) 股價昨日破頂，反映中美科技股已開始分道揚鑣，估計恒指於 24000 點有技術支持。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指平開後偏軟，早盤最多跌 201 點才反彈，午後曾倒升 58 點，隨後受歐美股指期貨急跌而回落，收報 24708 點，跌 78 點或 0.3%。成交額按日升 2% 至 1326 億元，10 月以來日均成交額 1140 億元。港股通南向資金淨買入 95 億元，創 3 月 23 日以來最高，10 月以來淨買入 537 億元。

藍籌股 9 升 40 跌 1 持平。萬洲國際 (288) 及港交所 (388) 分別漲逾 6% 及 3%，是升幅最大藍籌。中國聯通 (762) 跌 5%，是表現最差成份股，其次是滙豐 (5)、中國平安(2318) 及中石化 (386) 皆跌逾 3%。中移動 (941) 跌逾 2%。

恒生科技指數升 1.4%，成份股 18 升 10 跌 2 持平。大型科技股全線上升，美團 (3690) 及網易 (9999) 分別升逾 5% 及 3%，阿里 (9988) 及騰訊 (700) 皆漲逾 2%，並創歷史新高。軟件股金山軟件 (3888) 及微盟 (2013) 升 4%-5%。晶片股中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 升 3%-4%。恒騰網絡 (136) 急跌 10%，是表現最差成份股。其次是金蝶國際 (268) 及 FIT HON TENG(6088)皆跌逾 3%。

板塊方面，內銀、內險、電訊、航空、石油、煤炭、建材、燃氣、香港銀行股跑輸大市。中國 4 大銀行皆跌逾 1%。中國太保 (2601) 及中國財險 (2328) 跌逾 3%。中國 3 大航空股皆跌逾 3%。渣打銀行 (2888) 及中銀香港 (2388) 跌逾 5% 及 2%。中國燃氣 (384) 跌逾 3%。物管股上升。碧桂園服務 (6098) 及永升生活服務 (1995) 漲逾 2%。

周三上証指數先跌後升，收報 3269.24 點，升 0.5%。深証成指升 0.9%，科創 50 指數升 1.5%。滬深兩市總成交約 7300 億元 (人民幣，下同)，按日增加約 1000 億元。滬深股通北向資金在連續 8 日淨賣出後，首次錄得淨買入，金額約 2 億元，10 月以來淨買入增至 39 億元。

3) 上日美股市況總結

周三美股三大指數下跌。道指收報 26519 點，跌 943 點或 3.4%。標指跌 3.5%，納指跌 3.7%。美匯指數升 0.5%，收報 93.45。現貨金價跌 1.6%，收報 1876 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

港匯觸及強方兌換保證，金管局承接美元沽盤，向市場釋放 46 億港元。本周五，本港銀行體系總結餘將增加至 4542 億港元，較 9 月底多 2108 億港元。(信報)

5) 新股訊息

中國民辦教育服務供應商新東方 (9901) 宣布今日起至 11 月 3 日招股，每股發售價不高於 1399 元，發售 851 萬股，其中 6% 公開發售，94% 國際配售，集資最多 119 億元。一手 10 股，入場費 14130 元。(信報)

6) 個股訊息

中國人壽 (2628) 公布，今年首三季股東應佔溢利 470.8 億元(人民幣，下同)，按年跌 18.4%。期內，營業收入 6916 億元，按年上升 10.8%。首三季新業務價值按年增長 2.7%。(信報)

中國人民保險 (1339) 公布，今年首 9 個月盈利 187.4 億元(人民幣，下同)，按年跌 12.3%。期內，營業收入 4531 億元，按年升 6.9%。(信報)

中石化 (386) 公布，按國際會計準則，今年首 9 個月盈利 244.6 億元(人民幣，下同)，按年跌 44.7%。期內，營業收入 1.55 萬億元，按年減少 30.4%。(信報)

中興通訊 (763) 公布，今年首 9 個月盈利 27.1 億元(人民幣，下同)，按年減少 34.3%。期內，營業總收入 741.3 億元，增長 15.4%。(信報)

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/