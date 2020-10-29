〈台股盤前〉美股暴跌拖累 短線回測季線壓力大

隨著美國總統大選時間逼近，買盤持續場邊觀望，加上全球新冠疫情恐有惡化的疑慮，美股昨日暴跌逾 900 點，大盤缺乏權值股疲軟雙重壓力下，台股雖有低基期次族群撐盤，但仍短線修正壓力難免，下檔先看能否守住季線。

歐美疫情升溫，投資人擔憂恐扼殺經濟成長動能，美股持續重挫，加上持續膠著的大選干擾，台股權值三王人氣退潮，股價持續在平盤下震盪，僅靠傳產、風電、IC 設計等族群拉抬，撐場力道相對有限，大盤指數持續震盪整理。

進一步觀察資金動態，盤勢上預期仍鎖定基期較低的個股，以及存託憑證 (DR 股)，包括美德醫療 - DR、杜康 - DR 等都是近期買盤重點聚焦標的，反觀權值股例如台積電、大立光、鴻海、聯電等股價則全盤皆墨。

法人指出，目前干擾盤勢除了美國大選不確定性外，新台幣強勢升值也讓扮演撐盤主力的電子股飽受匯損之苦，拖累盤勢表現；相形之下，鋼鐵、傳產等內需族群則受惠於新台幣升值，成為買盤競逐重點。

至於美國大選部分，在民主黨候選人拜登勝選呼聲高的拉抬下，使得節能政策相關類股沾光，包括太陽能族群、風力發電同步漲聲響起，今 (29) 日適逢安集、達能、元晶恢復一般交易，市場關注是否能搭大選順風車，拉抬股價漲勢。

法人表示，預期在大選結果出爐前，買盤將持續觀望，盤面主流將由基期低的中小型傳產股領銜上攻，大型權值股恐持續淪為資金提款對象。