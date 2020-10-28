〈穩懋法說〉產能利用率維持7-8成 南科新廠最快3年後貢獻營收

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 今 (28) 日舉辦線上法說，展望未來，穩懋表示，長期仍看好 5G 應用、3D 感測發展，隨著新產能加入貢獻，估產能利用率將維持 7-8 成，南科高雄園區新廠則是為未來需求準備，估最快 3 年後土建完成後，可望貢獻營收。

穩懋表示，第 3 季底已完成 5000 片產能擴充，目前月產能達 4.1 萬片，林口 C 廠則還有一層樓擴充空間，將視客戶需求評估擴產，隨著新產能加入，穩懋估第 4 季產能利用率將從 9 成降至 7-8 成，維持健康水準。

穩懋日前通過科技部核准，將在南科高雄園區設立新廠，對此，穩懋指出，新廠土地面積約達 10 公頃，較林口廠總面積大，主要因應未來 5-10 年下一階段生產規劃，但短期 1-2 年屬於廠房建置期，對營運並無貢獻，估最快 3 年後，才有機會貢獻營運。

展望第 4 季，穩懋表示，受產品組合變化影響，估營收將季增 3-5%，毛利率則降至 36-39%，其中手機 Cellular PA 因客戶新機發表，比重可望提升，基礎建設比重則小幅衰退，Wi-Fi 則持平第 3 季。

穩懋第 3 季各產品營收比重，手機 Cellular PA 相關降至 30-35%，基礎建設、Wi-Fi 則分別提升至 25-30%、20-25%，其他則占 18%。