【日盛投顧】指數回測月線

◆盤勢分析

1. 美國白宮對於選前推出新一輪刺激方案表示悲觀，美股震盪，連帶台股加權指數開低走低拉回，指數一度跌破月線，成交量也稍微放大，OTC 指數跌幅比集中大，收盤再度跌破季線。盤面資金聚焦自行車、風電、電機及水泥相關個股，終場指數下跌 81.26 點，跌幅 0.63%，收在 12，793.75 點，成交金額為 1，774.07 億元。三大法人合計賣超 136.94 億元：外資賣超 72.11 億元、投信賣超 9.03 億元、自營商賣超 55.8 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量增下跌，後續上漲須補量，下跌須量縮。

(2)、均線：下檔支撐為 12，600 點附近，上檔壓力為 13，000 點附近。

(3)、技術指標：日 KD 向下開口，短線仍須提防再度回測季線。

3. 櫃買指數下跌 0.72%，收在 163.79 點。短線支撐為 158 點附近，壓力為 168 點附近。

4. 台股選股方向可留意蘋概、IC 設計、生技、運動風、二線塑化、內需。

結構類股及個股輪動快速，選股不選市

1. 電機：1513 中興電旗下三家子公司日前取得太陽能發電系統更新案加上公司發行 15 億元無擔保轉換公司債，股價周三再度受到市場資金青睞轉強，盤中一度攻上漲停，同族群 1519 華城布局綠能產業，離岸風電及電動車充電站雙管齊下大有斬獲，在手訂單 40 億元，周三股價再創今年新高。

2. 風電：3708 上緯投控看好風電市場潛力，兩岸積極擴產，9 月營收持續創歷史新高，股價經過拉回越線守穩後，周三再度轉強，也帶動相關風電個股 9958 世紀鋼同步出現上漲。

3. 自行車：全球自行車市場需求火熱，相關廠商在手訂單滿滿，9914 美利達周三股價再創史新高，也帶動相關個股 9921 巨大、8933 愛地雅股價同步轉強上漲。

4. 操作建議：美國新冠疫情增溫，加上新一輪刺激方案恐無法在大選前推出，拖累台股再度會回測月線附近，由於下周美國總統大選在即，市場呈現觀望氣氛濃厚，我們認為短線上行情不易出現量價齊揚走勢，預期指數維持在季線附近震盪，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回量縮止穩後再增加持股。