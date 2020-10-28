〈雙11概念股出列〉購物節倒數 消費基金、電商比重高陸股ETF看俏

中國 9 月最新零售消售年增率達 3.3% 已連續 7 個月反彈，而距離雙十一購物節剩約 2 周時間，法人看好消費相關基金可望率先受惠，也可布局選電商成分比重較高的陸股 ETF。

兆豐國際中國內需 A 股基金經理黃家慶表示，陸股挾持低基期優勢，相較美國 Nasdaq 指數創歷史新高，昨 (27) 日滬深 300 指數收盤為 4699 點，離 2007 年高點 5891 尚有 2 成以上差距。統計近 11 年 (2009~2019) 第四季平均漲跌幅，滬深 300 指數第四季平均漲幅為 7.80%，顯示通常第四季中國股市存在旺季效應，目前進場投資陸股氣機浮現。

黃家慶表示，相較於全球，中國疫情控制得宜，因此受惠轉單效應，前三季中國進出口總額達 8.8 兆人民幣，年增 7.5% 表現優異。IMF(國際貨幣基金組織) 也預估若疫情逐步趨緩，明年年全球 GDP 成長率將逆轉向上達 5.2%，中國情況更趨樂觀可至 8.2%。

黃家慶指出，股市為經濟櫥窗，因此 A 股投資偏多看待，且時序接近雙 11 購物旺季，廠商忙搶年內最大商機，民眾瘋買優惠商品，整體氛圍有利中國消費相關基金表現；中長期看好大消費板塊，並適時掌握政策風向、中國自產替代等趨勢族群。

中信中國 50 經理人葉松炫也指出，從剛剛結束的中國十一黃金周可見，中國消費復甦力道明顯，全國零售和餐飲重點監測企業銷售金額約為 1.6 兆人民幣，日均銷售額比去年同期增長約 4%，且各景點旅遊人潮擠爆，隱隱可見報復性消費的影子，對於接棒上場的雙十一來說也預示吉兆。

葉松炫進一步表示，中國零售數據持續好轉，並以電商的零售成長最引人注意。根據中國國家統計局資料，今年 1 至 7 月，全國網上零售總額同比增長 9%。另一方面中國指標性電商阿里巴巴、京東等，今年股價持續挺進，屢屢突破歷史新高。即將來臨的雙 11 消費力道值得期待，若要精準掌握年底前這波電商題材，投資人得慎選電商成分比重較高的陸股 ETF。

囊括阿里巴巴、京東、拚多多等重量級電商的「MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數」，電商成分就佔指數權重超過四分之一，意味該指數表現深受中國電商股價影響；而中信中國 50ETF、台新 MSCI 中國 ETF 目前都有追蹤該指數。

