〈廣達攜手健保署〉350萬筆非自然人健保資料完成導入 將開放產業界申請使用

廣達 (2382-TW) 今年 3 月宣布與健保署簽署 MOU(合作備忘錄)，協助整合健保大數據、建置智慧醫療平台，歷經近半年資料整合，健保署長李伯璋今 (27) 日表示，健保資料庫中 350 萬筆非自然人資料已導入廣達平台，並開放產業申請進行研究，首波將瞄準肝癌領域。

李伯璋表示，礙於法規限制，目前雲平台系統僅能導入非自然人、去識別化資料數據，不過隨著 6、10 月健保署修訂相關法規後，健保資料庫中已有 350 萬筆 1997-2019 年非自然人就醫紀錄，可提供產業界申請使用。

李伯璋進一步表示，健保署並不限制任何產業申請健保資料，但初期將鎖定肺癌進行研究，主因肺癌位居台灣十大死因榜首，未來也會繼續鎖定其他疾病進行研究。

據了解，廣達提供健保署人工智慧醫療雲運算整合平台 (QOCA)，著重在軟體服務上，健保資料數據則基於法規、安全性考量，仍由健保署健行管理。

廣達近年擴大布局智慧醫療產業，去年更與麻省理工學院 (MIT) 第 3 度簽約，共組智慧醫療聯盟，在台灣方面，也已與全台 12 家醫學中心合作，未來與健保署合作平台商轉後，可望運用大數據將精準醫療服務擴大深入至全國學界、醫界、企業界使用。