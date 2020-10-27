〈太醫展望〉疫情帶動密閉式抽痰管拉貨強 訂單能見度看至明年底

醫材廠太醫 (4126-TW) 表示，歐美地區醫院為降低醫護人員感染新冠肺炎風險，旗下醫療耗材密閉式抽痰管出貨強勁，客戶已陸續下訂明年訂單，部分更給出明年全年的量，加上該產品毛利好，有望推升毛利率表現。

太醫指出，密閉式抽痰管最大優勢在於，產品外層具有薄膜、且為封閉式，當高風險呼吸道疾病患者需要抽痰時，醫護人員可降低感染風險，因此在新冠疫情下，密閉式抽痰管的需求同步增加。

太醫指出，旗下前 20 大客戶，近期均陸續下訂明年密閉式抽痰管，部分已給出明年全年訂單量，但初步可掌握的訂單約至明年第 1 季底，此外，相較於其他醫療耗材品，密閉式抽痰管毛利較高，有望推升毛利表現。

太醫表示，疫情爆發時，客戶均要求密閉式抽痰管提前出貨，又以歐美地區客戶拉貨最強勁，帶動整體營收攀升至 34%、累計前 9 月業績成長逾 4 成，法人看好，在產品持續出貨下，密閉式抽痰管全年業績有望年增 6-7 成。

由於密閉式抽痰管需求強勁，太醫將銅鑼廠閒置產能全開，抽痰管產能相較疫情前，已提升 5 成以上。

其他產品方面，太醫指出，雖然疫情導致醫院看診量下滑，不過醫院端也藉此更新儀器設備，其中，氣體出口面板、流量計、負壓錶等出貨量增長，法人看好，儀器設備全年業績有望年增 1 成以上。

太醫 9 月營收 1.78 億元，月增 2.97%、年增 14.23%；第 3 季營收 5.64 億元，季減 3.42%、年增 7.02%；前 9 月營收 16.43 億元，年增 4.82%。