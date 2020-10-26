〈陸股盤後〉A股走勢兩樣情 上證收黑、深證及創業板收紅

周一 (26 日)A 股三大指數開低後走勢分歧，上證呈現低檔震盪，深證及創業板則急拉反彈。股王茅台公布季報，前三季營收年增率低於上半年，市場認為茅台如果不增產、不漲價，已無法回到過去的高成長，利空消息拖累股價一度重挫逾 5%，加上近期金融股出現護盤後的賣壓，拖累上證走勢。

雖深證及創業板兩指數走揚，但仍改變不了投資人觀望氣氛，加上香港因假期休市，使得成交量再萎縮，已逼近 6000 億人民幣大關，今日滬深兩市成交 6336 億人民幣。

盤面上，安控、輸配電氣、儀器、生技醫療、專用設備等概念股漲幅較高；證券、銀行、白酒、保險、機場則跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指下跌 0.82%，報 3251.12 點；深證成指上漲 0.48%，報 13191.25 點；創業板指上漲 0.65%，報 2617.74 點。

產業消息

人民銀行向市場徵求對新的銀行法修訂意見，其內容規定未來人民幣包含實體和數位形式；為了防範虛擬貨幣風險，任何單位和個人不得制作、發售代幣票券和數位代幣，以代替人民幣在市場上流通。這為發行數位人民幣提供法源依據。利多消息帶動相關概念股走勢，信息發展大漲 7.6%、飛天誠信勁揚 3.6%、奧馬電器跳漲 3%、四方精創上漲 1.7%。

特斯拉指出自周一 (26 日) 起，部分特斯拉充電站的充電價格將進行調整，各站點的價格根據各地情況而進行不同幅度的調整。華自科技、雙傑電氣、和順電氣聞訊紛紛漲停，通合科技大漲 14.8%、英傑電氣跳漲 11.3%。

法人觀點

中國巨豐投顧認為，以貴州茅台為代表的個股近期走低，是上證表現不佳的因素之一。對於十一長假前逢低加碼的投資人，建議暫時保持觀望，等待 A 股的反彈。而目前持股水位低的投資人，可以在這波指數回檔之際分批佈局。

源達財經表示，近期 A 股走勢震盪與螞蟻金服 IPO 不無關係，加上基金第四季持股出現調整，兩大因素導致短線大盤出現回檔。操作策略上，可留意受惠於十四五計劃的類股群。另一方面低估值但具漲價題材，如天然氣、煤炭、化工、紡織、造紙等，及基建、金融股也是值得關注。